佩斯金無意參選金山市長「不怕輸 害怕贏」

舊金山市議會主席佩斯金無意參與2024年舊金山市長選舉。（記者李怡／攝影）

2024大選年，舊金山 市長一職，已遞交申請表的候選人就有30餘位。現任市長布里德將參選尋求連任，其他多位候選人已開始為選舉造勢。 坊間期待出來競選的現任市議會主席佩斯金(Aaron Peskin)告訴本報，他無意參選，並表示：「不怕參選，不怕輸，但害怕會贏。」

佩斯金給出的理由是，無論誰當選舊金山市長，之後的工作將是一個巨大的挑戰。因預算赤字在2025年預計會擴大到4億8900萬元，2027年很有可能再增至14億元， 還須治理市中心大量空置辦公室的問題。此外，選市長還要花費巨額的競選經費，未來更要面對舊金山市內諸多挑戰。

目前布里德面對的主要挑戰，來自現任市議員安世輝(Asha Safai)和非營利組織創始人羅瑞德(Daniel Lurie)。

佩斯金代表金融區和華埠 在內的第三選區，目前是第四個市議員任期。 到他2025年1月期滿卸任時，已任滿17年市議員職位。

有支持佩斯金出來競選市長的華埠居民表示，市長候選人的遞表截止日期是6月11日，選民還有時間說服佩斯金改變主意。 還有居民戲稱，佩斯金不競選市長就要失業了，不如出來參選。

佩斯金是舊金山華埠的老朋友，也是舊金山政壇的長青樹。 在23年的從政生涯中，曾三次當選華埠所在的第三區市議員。 他曾提議將中央地鐵延長線在華埠的站點以已故僑領白蘭的名字命名，也是華埠散房（SRO）的長期支持者。 現任市議長的他，在回憶起這20多年來與金山華埠的經歷時表示，華埠給予他的支持和慷慨尤其特殊。

佩斯金支持與房屋債券 相關的A提案。這項提案將發行3億元的房屋債券，用於支援那些工資未能跟上房屋開支的薪資家庭。 除此之外，A提案將向長者、一線急救人員以及遭受家庭暴力或性侵的婦女提供房屋。 A提案不對租客或房東增加額外的房屋開支，不導致新的稅收或物業稅率的上升。 提案目的之一，是為了達成建造4萬6000套新的可負擔房屋的目標，以免失去州資金支援。