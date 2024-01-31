世報科技營訪美超微 近距離觀看AI產線

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營30日參訪了位於聖荷西的美超微總部。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營，30日上午參訪了位於聖荷西的美超微（Supermicro）公司總部，美超微管理層親自接待。學員身臨其境體驗了矽谷科技企業的工作環境，並聆聽了三場講座，以了解美超微的背景文化、環保理念、伺服器的設計生產過程、人工智慧AI 市場，以及人才招聘方向。有學員表示，被所見所為打動，希望有機會來美國學習。

科技營一行18名學員與4名領隊30日首先來到了美超微工廠。這裡是生產重地，通常不對外開放。但工廠總經理Eric Chou專門抽出時間，接待了科技營。

他向學員們介紹，美超微設計與建造環保且節能的系列產品，從伺服器、儲存系統、網路交換器到軟體，提供全球即供服務。他還談及了供應鏈威脅及對策，從後疫情時代產業恢復、地緣政治以及日益猖獗的網路犯罪等主題。

最讓學員們興奮的，當然是能夠近距離看到美超微的人工智慧AI伺服器和超融合基礎架構伺服器。這對他們中的許多人來說都是第一次。學員們圍著Eric提問，他都耐心逐一解答。

●總經理與學員定五年之約

Eric已經在美超微工作14年。他表示，看到科技營的學員們，就彷彿看到了1992年時從台灣來美國留學的自己，眼睛裡充滿了對學習的渴望。他與學員們定下了五年之約，希望他們將來加入美超微，一起共事。

隨後科技營輾轉來到美超微辦公區，在那裡聆聽了產品經理Howard Tay的人工智慧AI講座，了解美超微在這個市值6000億元市場中所扮演的角色。人力資源經理Mark Wang向學員們解釋了公司的招聘方向，並建議有計畫來美國留學、工作的學員選擇技術相關專業。

科技營學員吳欣陽透露，自己在西班牙念牙醫專業，目前大學三年級。參加科技營是因為對人工智慧AI在醫學領域的應用感興趣，希望將來可以借助數位醫療為病人提供更好的治療方法。