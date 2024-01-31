今冬最強降雨將至 排水系統面臨考驗

入冬以來最強勁的降雨天氣將在本周降臨舊金山灣區。(美聯社）

入冬以來最強勁的降雨天氣本周降臨舊金山 灣區。根據氣象預測，降雨天氣將持續一周以上，舊金山市中心的連續降雨時間預計將達到36小時之久，城市排水系統將面臨巨大考驗。

氣象學家克勞斯（Alexis Clouser）表示，這將是進入雨季以來最強勁的暴風雨天氣。舊金山的降雨量預計將在2.5至3吋間，風力最高將達到45哩每小時。

全國氣象局向舊金山地區發布了48小時洪水 預警，自周三凌晨4時開始，以及一個24小時的強風預警。

氣象局表示，短時間內大量的降雨可能會迅速讓土壤飽和，無法繼續吸收降水，導致低窪地區、溪流和公路等地區出現積水。該機構提醒舊金山居民要做好防洪準備。

克勞斯表示，最強降水將出現在下午和傍晚時分。他說：「由於受到一個大氣系統的影響，一股來自熱帶向高緯度地區延伸的水汽會給舊金山地區帶來一條相對狹窄的中到大雨的降水帶」。

近兩年，愈來愈多的極端天氣侵襲著加州 ，從疫情兩年的極度乾旱，到去年冬天一系列的暴風雨天氣，導致舊金山出現歷史上最潮濕的雨季之一，天氣系統比往常都變得更加難以預測。

上一個大範圍降水氣候還是在去年1月，在10天內舊金山的降水達到10.3呎，創造了25年來降雨量最多的10天。克勞斯表示，2024年1月的降水量儘管仍高於歷史平均水準，但基本屬於可控範圍內。