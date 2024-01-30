金山芭蕾舞團華裔首席 譚元元2月14日謝幕

譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

自20歲便成為舊金山 芭蕾舞團（San Francisco Ballet）最年輕、且是首位華裔 首席舞者的譚元元，將在2月14日舉行謝幕演出。

譚元元1995年加入舊金山芭蕾舞團，兩年後被時任藝術總監托馬森（Helgi Tomasson）提拔為首席舞者。此後的29年，她成為舊金山芭蕾舞團標誌性的舞者，曾被舞蹈雜誌（Dance Magazine）譽為芭蕾之美的巔峰。

譚元元出生在上海，在上海舞蹈學院接受芭蕾舞訓練。年少時曾代表中國參加國際芭蕾舞比賽，得到包括尼金斯基大將在內的多項榮譽，隨後有機會以全額獎學金去德國斯圖加特（Stuttgart）芭蕾舞團學校學習。

她不僅是舊金山芭蕾舞團最年輕的華人 首席舞者，更得到了世界的認同。2016年，她成立的「譚元元國際芭蕾藝術工作室」，促進了中美文化交流，並促成舊金山芭蕾舞團於2009年和2015年赴中國的演出。她同時出版芭蕾舞書籍，教授兒童和成人芭蕾舞，並在世界各地舉辦講座。2018年和2022年她兩次獲得舊金山市長藝術獎。

現任舊金山芭蕾舞團藝術總監羅霍（Tamara Rojo）在一份聲明中表示，譚元元為舊金山芭蕾舞團和全球藝術家社區做出非凡的貢獻，激勵了一代又一代芭蕾舞演員和觀眾。

譚元元也感謝29年來舊金山觀眾的支持，「你們的信任是我的動力，我感激所有人對我的啟發和激勵。」

在回憶起在舊金山的生活時，譚元元表示，上海和舊金山有許多相似之處。兩地隔海相望，同時也是姐妹城市。舊金山是一個比較悠閒、有藝術氛圍、能讓舞者盡情發揮的地方。當沒有訓練任務時，她習慣去納巴、蘇薩利托的美麗小鎮閒逛。