我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

金山芭蕾舞團華裔首席 譚元元2月14日謝幕

記者王子涵／舊金山報導
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)

自20歲便成為舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）最年輕、且是首位華裔首席舞者的譚元元，將在2月14日舉行謝幕演出。

譚元元1995年加入舊金山芭蕾舞團，兩年後被時任藝術總監托馬森（Helgi Tomasson）提拔為首席舞者。此後的29年，她成為舊金山芭蕾舞團標誌性的舞者，曾被舞蹈雜誌（Dance Magazine）譽為芭蕾之美的巔峰。

譚元元出生在上海，在上海舞蹈學院接受芭蕾舞訓練。年少時曾代表中國參加國際芭蕾舞比賽，得到包括尼金斯基大將在內的多項榮譽，隨後有機會以全額獎學金去德國斯圖加特（Stuttgart）芭蕾舞團學校學習。

她不僅是舊金山芭蕾舞團最年輕的華人首席舞者，更得到了世界的認同。2016年，她成立的「譚元元國際芭蕾藝術工作室」，促進了中美文化交流，並促成舊金山芭蕾舞團於2009年和2015年赴中國的演出。她同時出版芭蕾舞書籍，教授兒童和成人芭蕾舞，並在世界各地舉辦講座。2018年和2022年她兩次獲得舊金山市長藝術獎。

現任舊金山芭蕾舞團藝術總監羅霍（Tamara Rojo）在一份聲明中表示，譚元元為舊金山芭蕾舞團和全球藝術家社區做出非凡的貢獻，激勵了一代又一代芭蕾舞演員和觀眾。

譚元元也感謝29年來舊金山觀眾的支持，「你們的信任是我的動力，我感激所有人對我的啟發和激勵。」

在回憶起在舊金山的生活時，譚元元表示，上海和舊金山有許多相似之處。兩地隔海相望，同時也是姐妹城市。舊金山是一個比較悠閒、有藝術氛圍、能讓舞者盡情發揮的地方。當沒有訓練任務時，她習慣去納巴、蘇薩利托的美麗小鎮閒逛。

謝幕演出中，譚元元將飾演根據法國著名作家小仲馬創作的「茶花女」一書中，由「瑪格麗特」和「阿芒」兩個角色的故事改編而來的同名芭蕾舞劇。譚元元將飾演女主角瑪格麗特。

譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)
譚元元被舞蹈雜誌譽為芭蕾之美的巔峰。（取自譚元元Instagram)
舊金山芭蕾舞團最年輕、首位華裔首席舞者譚元元，將迎來自己的謝幕演出。（圖／舊金山...
舊金山芭蕾舞團最年輕、首位華裔首席舞者譚元元，將迎來自己的謝幕演出。（圖／舊金山芭蕾舞團提供）

舊金山 華人 華裔

上一則

賀錦麗拉婦女票 聖荷西演講挺墮胎權

延伸閱讀

東華社慶80周年慶 政要出席頒賀狀

東華社慶80周年慶 政要出席頒賀狀
49人對陣雄獅 平均票價近千元 最便宜566元

49人對陣雄獅 平均票價近千元 最便宜566元
中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實

中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實
市長話金山／舊金山去年犯罪10年新低 新法案再接再厲

市長話金山／舊金山去年犯罪10年新低 新法案再接再厲
華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案

華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案

熱門新聞

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

2024-01-22 16:53
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺