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賀錦麗拉婦女票 聖荷西演講挺墮胎權

編譯組／綜合報導
副總統賀錦麗聖荷西演講，支持墮胎權、爭取生育權，將其稱為「根本上的自由」。(取自電視畫面)
副總統賀錦麗聖荷西演講，支持墮胎權、爭取生育權，將其稱為「根本上的自由」。(取自電視畫面)

副總統賀錦麗(Kamala Harris )29日下午在聖荷西的墨西哥文化中心「Mexican Heritage Plaza」演講，支持民主黨人士爭取墮胎權益，並且痛斥前總統川普與共和黨人傷害生育權。這位美國第一位女性副總統，將爭取墮胎權益與生育權，稱為「根本上的自由」(fundamentally about freedom)。

出身自屋崙、前加州檢察長賀錦麗認為，必須在接下來的十個月，持續努力，在墮胎議題創造不同。

民主黨人期望墮胎議題可動員女性選民參與今年秋天選舉，並在拜登政府支持墮胎權與前共和黨總統的反墮胎立場之間畫清界線。民主黨人也把2021年推翻羅素韋德案(Roe vs. Wade)的全部責任歸咎給川普，因他任命三名保守派法官造成翻轉近半個世紀以來墮胎權的先例。川普曾將最高法院法官任命描述為他的重大成就之一。

賀錦麗指出，美國前總統川普親自遴選三位最高法院法官，就是有意撤銷羅素韋德案。她也敦促選民，支持那些將在國會透過法案協助墮胎權立法的候選人。目前這項法案尚未獲得民主黨足夠選票。

賀錦麗此行在聖荷西演說，是她關於墮胎權議題全國巡迴演說的一部分。另一方面，川普本月在愛荷華與新罕布什爾州初選擊敗對手，可能成為11月可能的共和黨候選人。

加州仍是一個擁有強大支持墮胎權的州。州長紐森去年秋天簽署一系列法案，加強對生產自由的保護。

儘管民主黨在最高法院保守派佔多數情況下，不太可能很快就通過墮胎權。但灣區居民認為，墮胎權支持者可以選票創造不同。有加州選民表示，墮胎權關乎自由與權益，反對墮胎正在傷害全國女性，有些醫師離開所在州、是因為無法行醫，擔心因拯救婦女生命而被逮捕。

最高法院29日宣布，將於3月聽取口頭辯論，並將於今年稍後對質疑使用口服墮胎藥物「美服培酮」(mifepristone)案例，做出裁決。保守派人士正在請求法院、制止這種藥物流通。

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