我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山內河碼頭目前的海平面情景。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山內河碼頭目前的海平面情景。（記者楊逸辰／攝影）

聯邦眾議院名譽議長裴洛西舊金山市長布里德及其他城市和州領導人，日前來到舊金山內河碼頭G號門（Gate G），邀請公眾對舊金山海濱洪水研究發表評論。

這項研究是保護城市免受海平面上升影響的步驟之一。該解決方案的估計成本徘徊在 130億元左右。公眾可以在sfport.com/wrp上對該計畫案發表評論。

市長布里德表示，全球變暖造成的海平面上升，許多人可能不在乎，因為到真正影響到城市的那刻，當下的許多人都可能已經去世。選擇支持這一解決方案的官員做出的是艱難的選擇，是為未來人考慮的人。「他們選擇做困難的事情，將人們聚在一起討論下個世紀將會發生的挑戰。」

根據這份草案，舊金山內河碼頭沿線的街道和建築物，包括標誌性的渡輪大廈，最終可能會升高至7呎。裴洛西表示，這是為將來的人們做準備，現在所有的人都不會享受到成果，但是未來的人們將會為此而慶祝。

布里德讚揚陸軍工程兵團（Army Corp.）幫助制定了一項計畫，不會將環境危害強加到某些地區，而是將保護範圍延伸到Bayview-Hunters Point。

研究顯示，海平面上升和氣候變遷的威脅對舊金山來說是緊迫的，儘管它們顯現的速度和程度仍然未知，而且建議的解決方案必然需要很多年才能出來。模型顯示，如果不干預，海平面上升可能會在下個世紀對港口財產和附近社區造成超過230億元的損失。

市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)指出，當天早些時候漲潮時，海水濺到了附近內河碼頭大道兩旁的區域。和上個世紀中期的水平面相比，這意味著再過25年，整個內河碼頭都會被水淹沒。

最終目標中，該計畫草案的重點是在從漁人碼頭南端延伸至Heron's Head公園的海岸線上，建立一個抗震設計的加高海岸線防禦系統，以應對海平面上升1.5至3.5呎，以及極端風暴和潮汐可能引發的洪水。全市海濱將保留在目前的位置。保護等級因地點而異。

陸軍上校漢杜拉（James Handura）表示，這項計畫不僅是舊金山向前邁出的一步，也是工程兵部隊向前邁出的一步。他們在灣區所做的事情將成為其他項目的典範。他鼓勵人們在接下來的兩個月內提供意見，並參加社區研討會。

舊金山的其他機構正在努力制定策略，以解決港口管轄範圍之外的沿海洪水風險。

佩斯金指出，當天早些時候漲潮時，水濺到了附近內河碼頭大道兩旁的鋪砌區域。（記者楊...
佩斯金指出，當天早些時候漲潮時，水濺到了附近內河碼頭大道兩旁的鋪砌區域。（記者楊逸辰／攝影）
內河碼頭目前的海平面情景。（記者楊逸辰／攝影）
內河碼頭目前的海平面情景。（記者楊逸辰／攝影）
市長布里德邀請公眾對舊金山海濱洪水研究發表評論。（記者楊逸辰／攝影）
市長布里德邀請公眾對舊金山海濱洪水研究發表評論。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 洪水 裴洛西

上一則

建可負擔房 佩斯金與華協中心籲支持A提案

下一則

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有「包廂座」、「頂級座」

延伸閱讀

裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查

裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查
布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降

布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降
曾楚源對戰裴洛西 堅信夢想力量

曾楚源對戰裴洛西 堅信夢想力量
市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年

市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年
新罕州關鍵一役 川普誤把海理當裴洛西 海理嗆：精神狀態有問題

新罕州關鍵一役 川普誤把海理當裴洛西 海理嗆：精神狀態有問題

熱門新聞

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13
陳立人地檢辦公室新聞發布稿。（記者徐蓓蓓/翻攝自地檢辦公室官網）

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

2024-01-23 17:32
蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

2024-01-22 16:53
勇士球員在防守。（記者劉先進 ／攝影）

勇士最後2秒因1動作輸球 華人球迷「不甘心」

2024-01-26 21:24

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺