內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫

舊金山內河碼頭目前的海平面情景。（記者楊逸辰／攝影）

聯邦眾議院名譽議長裴洛西 與舊金山 市長布里德及其他城市和州領導人，日前來到舊金山內河碼頭G號門（Gate G），邀請公眾對舊金山海濱洪水 研究發表評論。

這項研究是保護城市免受海平面上升影響的步驟之一。該解決方案的估計成本徘徊在 130億元左右。公眾可以在sfport.com/wrp上對該計畫案發表評論。

市長布里德表示，全球變暖造成的海平面上升，許多人可能不在乎，因為到真正影響到城市的那刻，當下的許多人都可能已經去世。選擇支持這一解決方案的官員做出的是艱難的選擇，是為未來人考慮的人。「他們選擇做困難的事情，將人們聚在一起討論下個世紀將會發生的挑戰。」

根據這份草案，舊金山內河碼頭沿線的街道和建築物，包括標誌性的渡輪大廈，最終可能會升高至7呎。裴洛西表示，這是為將來的人們做準備，現在所有的人都不會享受到成果，但是未來的人們將會為此而慶祝。

布里德讚揚陸軍工程兵團（Army Corp.）幫助制定了一項計畫，不會將環境危害強加到某些地區，而是將保護範圍延伸到Bayview-Hunters Point。

研究顯示，海平面上升和氣候變遷的威脅對舊金山來說是緊迫的，儘管它們顯現的速度和程度仍然未知，而且建議的解決方案必然需要很多年才能出來。模型顯示，如果不干預，海平面上升可能會在下個世紀對港口財產和附近社區造成超過230億元的損失。

市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)指出，當天早些時候漲潮時，海水濺到了附近內河碼頭大道兩旁的區域。和上個世紀中期的水平面相比，這意味著再過25年，整個內河碼頭都會被水淹沒。

最終目標中，該計畫草案的重點是在從漁人碼頭南端延伸至Heron's Head公園的海岸線上，建立一個抗震設計的加高海岸線防禦系統，以應對海平面上升1.5至3.5呎，以及極端風暴和潮汐可能引發的洪水。全市海濱將保留在目前的位置。保護等級因地點而異。

陸軍上校漢杜拉（James Handura）表示，這項計畫不僅是舊金山向前邁出的一步，也是工程兵部隊向前邁出的一步。他們在灣區所做的事情將成為其他項目的典範。他鼓勵人們在接下來的兩個月內提供意見，並參加社區研討會。