內河碼頭25年後恐淹沒 裴洛西、布里德促大眾討論防洪計畫
聯邦眾議院名譽議長裴洛西與舊金山市長布里德及其他城市和州領導人，日前來到舊金山內河碼頭G號門（Gate G），邀請公眾對舊金山海濱洪水研究發表評論。
這項研究是保護城市免受海平面上升影響的步驟之一。該解決方案的估計成本徘徊在 130億元左右。公眾可以在sfport.com/wrp上對該計畫案發表評論。
市長布里德表示，全球變暖造成的海平面上升，許多人可能不在乎，因為到真正影響到城市的那刻，當下的許多人都可能已經去世。選擇支持這一解決方案的官員做出的是艱難的選擇，是為未來人考慮的人。「他們選擇做困難的事情，將人們聚在一起討論下個世紀將會發生的挑戰。」
根據這份草案，舊金山內河碼頭沿線的街道和建築物，包括標誌性的渡輪大廈，最終可能會升高至7呎。裴洛西表示，這是為將來的人們做準備，現在所有的人都不會享受到成果，但是未來的人們將會為此而慶祝。
布里德讚揚陸軍工程兵團（Army Corp.）幫助制定了一項計畫，不會將環境危害強加到某些地區，而是將保護範圍延伸到Bayview-Hunters Point。
研究顯示，海平面上升和氣候變遷的威脅對舊金山來說是緊迫的，儘管它們顯現的速度和程度仍然未知，而且建議的解決方案必然需要很多年才能出來。模型顯示，如果不干預，海平面上升可能會在下個世紀對港口財產和附近社區造成超過230億元的損失。
市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)指出，當天早些時候漲潮時，海水濺到了附近內河碼頭大道兩旁的區域。和上個世紀中期的水平面相比，這意味著再過25年，整個內河碼頭都會被水淹沒。
最終目標中，該計畫草案的重點是在從漁人碼頭南端延伸至Heron's Head公園的海岸線上，建立一個抗震設計的加高海岸線防禦系統，以應對海平面上升1.5至3.5呎，以及極端風暴和潮汐可能引發的洪水。全市海濱將保留在目前的位置。保護等級因地點而異。
陸軍上校漢杜拉（James Handura）表示，這項計畫不僅是舊金山向前邁出的一步，也是工程兵部隊向前邁出的一步。他們在灣區所做的事情將成為其他項目的典範。他鼓勵人們在接下來的兩個月內提供意見，並參加社區研討會。
舊金山的其他機構正在努力制定策略，以解決港口管轄範圍之外的沿海洪水風險。
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