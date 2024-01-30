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陳詩敏提案：補助受APEC影響商戶、為華埠撥款25萬

記者李怡／舊金山報導
市議員陳詩敏提案，為APEC峰會期間受影響的商戶補助。（記者李怡／攝影）
市議員陳詩敏提案，為APEC峰會期間受影響的商戶補助。（記者李怡／攝影）

因去年11月舊金山市主辦亞太經濟合作組織(APEC)峰會設立的各項管制條例，對當地商家產生負面經濟影響，市議員陳詩敏(Connie Chan)提出撥款200萬元紓困金，幫助在峰會期間受到影響的商家。並提議為華埠撥款25萬元，用於支持免費停車和交通服務，以支持小企業的經濟復甦。

舊金山預算委員會會議指出，去年11月APEC峰會影響的南市場街小商業主們符合資格申請紓困金，經濟與勞動力發展辦公室(OEWD)將負責管理這筆經費的支出使用。

陳詩敏提議的法案中提到撥款25萬元預算，用於2月24日農曆新年遊行期間，支付華埠花園角和聖瑪利停車場，以及公共交通服務等免費為民眾開放，旨在吸引更多遊客到訪華埠。此項經費來自市府通用基金儲備。

法案一經提出，獲代表華埠的市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)和代表南市場街的市議員麥德誠(Matt Dorsey)支持。此項提案會先送交到市議會預算及財務委員會審議，之後再交由市議會全體投票。

在2023年APEC峰會期間，即使是籌委會為當地小商業極力推薦和宣傳的情況下，舊金山華埠的小商業業務流量還是受到了嚴重影響。

位於華埠主要商業街士德頓街上主營零售、快遞旅遊諮詢的小商業主Shirly表示：「因APEC峰會封路的影響，舊金山整體的人流都減少了，來華埠的客流更是稀少。大家都擔心，進城來華埠道路戒嚴，就回不去了。店裡的生意好多天無人問津、一單生意也沒接到。當時給自己放一周假，關店回家休息了。」

像Shirly一樣打算關店和已經關店的小商業主有不少，且多家店面在會議期間拉下了鐵頭閘關閉了店面。

多名華埠小商業主表示，現在，他們的生意只有疫情前的30%，距離小商業的徹底恢復還需要很長時間。華埠小商業受到諸如經濟大環境，舊金山市中心的商場、科企、銀行搬走等因素的負面影響，逐漸在社區裡體現，使得小商戶本身對經濟復甦的信心不足。這會直接影響民眾消費觀，更願意把錢放在銀行存著，節省開支。經濟不好的情況下，商業和消費者都是在做保守打算，不願意增大開銷，因此政府對於上商業的支持和津貼在這一關鍵時期，尤為重要。

APEC峰會期間，受封路影響Mission街道上的店面幾乎沒有客流。（記者李怡／...
APEC峰會期間，受封路影響Mission街道上的店面幾乎沒有客流。（記者李怡／攝影）

華埠 舊金山 紓困金

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