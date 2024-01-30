建可負擔房 佩斯金與華協中心籲支持A提案

市議會議長佩斯金來到華埠北平園籃球場，與華協中心成員一起號召市民為有關可負擔房屋的提案A投票。 （記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市議會議長佩斯金日前來到柏思域街838號的華埠 北平園籃球場，與華協中心（CCDC）成員一起號召市民投票 支持有關可負擔房屋的提案A。

圖爲提案A宣傳海報。（記者楊逸辰／攝影） 佩斯金（前左）和所有活動成員合影。（記者楊逸辰／攝影）

劉一彥是在場的A提案支持者之一。（記者楊逸辰／攝影）

劉一彥是在場的支持者之一。上個星期，他所在組織的董事會負責人告訴他，提案A可以爲許多有需要的人提供住房。劉一彥表示，現在舊金山還有很多人都還住在散房。

散房就是一類只有十幾平米的房間，二三十戶這樣的人家公用一個廚房，共用一個廁所。每間房間裡只包含一張小小的飯桌和一張摺疊式的床。

市議會議長佩斯金來到華埠北平園籃球場，與華協中心成員一起號召市民為有關可負擔房屋的A提案投票。 （記者楊逸辰／攝影）

他表示，華協中心已經爲可負擔住房做了許多努力，但還是有人住在這種散房，雜亂無章，衛生條件不良。所以他願意支持A提案，為了能幫助更多的人。

佩斯金表示：「舊金山的住房危機不是一個關於豪華住房的危機，而是一個可負擔住房的危機。這是一場工薪階層、家庭和長者面臨的危機。」

目前華埠正在慢慢從疫情過後的嚴峻挑戰中恢復。隨著租金持續上漲，越來越多的勞工階層和長者面臨著被迫搬離開他們所熟悉，設有他們常去光顧的雜貨店、醫療服務和社區服務的社區。CCDC認為，在三月份的選舉中通過A提案至關重要。

A提案將會發行三億元的房屋債券，用於支援那些工資未能跟上房屋開支的工薪家庭。除此之外，提案將向長者、一線急救人員以及遭受家庭暴力或性侵的婦女提供房屋。提案不對租客或房東增加額外的房屋開支，不導致新的稅收或物業稅率的上升。A提案其中之一的目的，是為了達成建造4萬6000套新的可負擔房屋的目標，以免失去州資金支援。

CTA副主席王國仁表示，自己多年來一直目睹著住房危機和不良的居住環境。（記者楊逸辰／攝影）

與CCDC合作的社區住客聯會（CTA, Community Tenants Association）中不少成員來到了活動現場，為A提案站台。CTA副主席王國仁表示，自己多年來一直目睹著住房危機和不良的居住環境。21年前，62歲的他開始搜尋老年住房，千百份申請遞交上去，等待時間漫長，他的身體條件也越來越差。

他在自己的單間住宿酒店，每天要走42級台階，只因為住處物業沒錢負擔電梯。如今83歲的他終於等來了機會，搬進了老年住房。他不想讓自己的同胞們也像他一樣，等待如此長的時間才擁有自己的可負擔住房。所以他大力支持A提案。

A提案的投票將於今年3月5日和其他一眾提案一起舉行。