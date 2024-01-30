BART鐵軌發現死者 警：無他殺嫌疑

28日下午起的幾個小時之內，包括聖荷西在內的灣區三個地點各發現一位死者，警方正深入調查死因。（聖荷西警局X平台）

28日下午起的幾個小時之內，灣區 三個地點各發現一位死者，警方正深入調查死因，截至發稿時連死者的身分都尚未公布。BART鐵軌上發現的那具屍體，警方聲明無他殺嫌疑。

灣區捷運系統BART位於Balboa Park station和德利市站(Daly City station)之間的鐵軌上，29日(周一)凌晨1時過後發現一具屍體。當時列車已經停駛，而且離周一開始行駛的時間還差3個多小時。BART警察局和舊金山 法醫辦公室對命案展開調查，到清晨5時20分列車還沒有通過這個區段。

BART發言人艾利森(James K. Allison)後來宣布，本案沒有他殺嫌疑，但沒有公布死者的身分或死亡原因。媒體指出，上午9時這個區段的列車已恢復正常運作。

另外，28日(周日)下午4時30分左右，位於屋崙體育場(Oakland Coliseum)附近的東溪泥沼(East Creek Slough)裡發現一具屍體。警方連死者是男是女都沒有宣布，法醫辦公室將對屍體進行解剖確定死因，並將在通知其親屬後公布身分。

另外，28日下午4時24分，聖荷西 市警局接到報案電話，指出在艾美登快速道路(Almaden Expressway)的1500路段有人被刀刺傷，警察到達時，發現受害人身上至少被刺了一刀，救護車把他送去醫院急救，但他在醫院中因傷重身亡，這是聖荷西市自開年以來的第四宗命案(homicide)。