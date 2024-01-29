矽谷科技營首日行程 參觀大黃蜂號航母博物館

學員與USS Hornet大黃蜂號航空母艦大合照。（林士評提供）

矽谷 科技營第一天的活動在28日開營式後馬上開始。

簡單的歡迎之後，十幾位隊員被分為四組。每一組都有一位領隊帶領，開展參訪和研究活動。到營隊結束日時，還會有組別獎項的比拚。

在分組之後，學員們有機會進行簡短的自我介紹，互相認識。很多學員都是因為對科技業感興趣才報名的，還有不少人愛好打籃球，對行程參訪金州勇士 隊的部分很感興趣。

學員與USS Hornet 大黃蜂號航空母艦大合照。（林士評攝影）

有學員表示，自己的興趣就是電腦、人工智能和演算法相關的議題，未來的夢想也是成為演算法工程師。來到科技營的目的也就是學習這類知識，也歡迎大家來找自己討論。

領隊Jerry指導學員設立LinkIn帳號。（記者徐蓓蓓╱攝影）

也有學員表示自己參加科技營是因為對機器人感興趣，想了解一下矽谷這邊機器人科技發展的最新趨勢，增廣見聞。

還有學員表示，自己有來美國讀大學的打算，這次想過來先感受一下，之後可以更好的規畫。

科技營負責人介紹針對學員的訴求，都有安排豐富的行程，讓學員們不僅可以進到Google、Apple、SuperMicro這樣頂尖的科技企業參訪，還可以與眾多在科技業就職的科技英才面對面互動。同時還可以學會設立美國求職必備的LinkedIn帳戶，及早開始拓展自己矽谷的人脈。

學員們在大黃蜂號飛行員戰備室聆聽導覽員解說。（何加林提供）

營隊負責人還介紹了此次專門設立小組研究活動，包含三次討論、簡報設計和最後的成果發表。並會有獎項頒出。同時還有機會訪問灣區優質高中，史丹福大學及柏克萊加大 ，獲得美國大學升學方面的指導。