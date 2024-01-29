疫後首辦 世報矽谷科技營開營 「科技結合生活」

世界日報舊金山社商業中心主任Tommy（右）歡迎矽谷科技營學員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

舊金山世界日報 與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營，28日在聖馬刁假日酒店正式開營。

世界日報商業中心主任譚季猷(Tommy)致詞歡迎來自台灣中學、大學和研究所的十多位學員，並介紹本次科技營的四位領隊Vivian、Jerry、Joseph和Simon。在學員們簡短的自我介紹後，領隊為大家詳細介紹了本次科技營的宗旨、目標和精采內容，尤其是分組研究活動的主題、方法和成果評估。

矽谷科技營宗旨是提供給對科技、創業有興趣的青年學子一個體驗學習的平台。之前礙於疫情停辦，今年是首度恢復舉辦。因應生成式AI工具的興起，矽谷科技營今年度會著重「科技結合生活」的主旨，帶領學員深入矽谷中心，探索最新的人工智慧技術。

據悉，本次美國矽谷科技冬令營包括有以下五大亮點：

知名企業參訪。全程專人導覽，帶領學員參訪Google、IBM、Delta Electronics等國際知名企業總部以及多家新創公司，一窺企業及人才宏觀的理念與思想。

科技最前線。帶領學員探索矽谷生活的科技應用，藉由造訪高科技設備打造的金州勇士隊主場，感受沉浸式的NBA觀賽體驗，體驗結合延伸實境的高爾夫球練習場，發掘科技與生活密切關係。

留學生 涯規畫。參訪矽谷知名高中、大學學府、與名校學生面對面交流學習，更邀請留學顧問為未來學員出國求學、求職打穩基礎。

領隊Vivian介紹科技營內容。（記者徐蓓蓓╱攝影）

科技名人講堂。安排多元領域科技人才及台灣新創企業家親臨座談會，分享從留學生到創業家在科技業築夢踏實的心路歷程，藉此鼓勵學員多元發展，激發多元領域結合的想像力和實作力。

成果實作坊學員將綜合營期多日的科技講座、實作課程、科技體驗及共同的腦力激盪，於最後一日分組發表競賽、相互切磋學習。世界日報將頒發結業證書，為學員獻上肯定與祝福。