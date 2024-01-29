17分大逆轉 49人戰勝雄獅 進軍超級盃

49人隊擊敗雄獅隊贏得國聯冠軍進軍超級盃。(美聯社)

舊金山 49人（San Francisco 49ers）在28日NFL國聯決賽中，以34比31的最終比分，完成了17分大逆轉戰勝底特律雄獅隊（Detriot lios），進軍超級盃 。

「這就是美式足球精神，永不言棄。」華人 球迷表示。底特律雄獅隊以近乎完美的開局，僅在第一節就完成兩記達陣，迅速建立起14分的優勢，給49人當頭一棒。在中場比賽前，兩隊比分來到24比7，49人落後17分進入下半場。

正當球迷幾乎陷入絕望的時候，四分衛勃迪（Brooke Purdy）與外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）完成一記不可能完成的51碼長傳。在此檔進攻中，防守球員維爾多爾（K.Vildor）成功將艾尤克擋在身後，本是一個非常出色的防守和可能的抄截，但是球正中維爾多爾的頭盔，在反彈過後，被艾尤克拿下，推進至達陣區前。隨後，艾尤克也成功完成傳球達陣，為球隊拿下7分逆轉了頹勢，同時鼓舞了士氣。

「這球猶如幸運女神降臨一般，在大比分落後的情況下，這次達陣是球隊急需的。」華人球迷張哲遠表示。舊金山49人在第三節衝風破浪，一舉拿下兩個達陣和一個3分踢球得分，將比分追至24平。

第四節49人乘勝追擊，跑鋒麥卡夫（Christian McCaffrey）多次幫助球隊推進，以另一名衝球手米切爾（Elijah Mitchell）陣前3碼成功衝球未結束，實現49人在本場比賽的首次領先。

比賽只剩下3分鐘，49人手握10分的優勢，已經將勝利收在囊中。雄獅隊也戰至最後一刻，在比賽最後56秒時，雄獅隊四分衛高夫（Jared Goff）傳出最後一記達陣，將比分縮小至三分。然而49人成功在踢球中收復球權，比賽時間耗盡。

28日的李維球場（Levi's Stadium）座無虛席，紅色和金色的主色調填滿了每一個角落。賽前根據票務網站的統計，49人對陣雄獅隊創下了近13年以來最火熱國聯決賽的紀錄，灣區各處的運動酒吧早早人滿為患，人們為這場焦點之戰而振臂歡呼。

回顧兩位四分衛的表現，勃迪完成31次傳球中的20次，完成258碼推進，再次擊碎人們對他的質疑。而他從一位替補四分衛，綽號「不相關先生」迅速成長為帶隊進軍超級盃的頂級巨星，這必將成就NFL歷史上一段佳話。跑鋒麥卡夫也鎖定本賽季最佳跑鋒的稱號，並成為聯盟MVP的有力競爭者。