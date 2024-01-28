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中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實

記者劉先進 ／舊金山報導
中國駐舊金山總領館僑界新春招待會舉行，總領事張建敏撫摸龍頭，寓意新年大吉。（記者劉先進 ／攝影）
中國駐舊金山總領館僑界新春招待會舉行，總領事張建敏撫摸龍頭，寓意新年大吉。（記者劉先進 ／攝影）

中國駐舊金山總領館26日晚舉辦「溫暖迎春·共慶中國年暨紀念中美建交45周年」僑界新春招待會，總領事張建敏偕夫人鄭心出席並致辭。張建敏表示，中國駐舊金山總領館願和領區各界一道努力，認真落實習近平主席和拜登總統亞太經合組織峰會（APEC）會唔的重要共識，讓「舊金山願景」照進現實，更好造福兩國和世界人民。

金山領區各州僑胞、留學生和當地警局代表共600多人參加活動，張建敏會後透過世界日報向領區華僑華人、留學生、中資機構人員和各界朋友們拜年。

他致辭表示，過去一年是中國經濟疫後復甦關鍵的一年，中國經濟在外部環境不確定性加劇的情況下，依然取得5.2%的中高速增長，為亞太和全球經濟增長發揮重要作用，仍是全球增長的最大引擎。今年是新中國成立75周年，中國將堅持推進高水準對外開放，與全球共用中國式現代化帶來的新機遇，繼續成為拉動世界經濟增長的重要引擎。中國經濟長期向好的總趨勢不會改變。

中國駐舊金山總領館僑界新春招待會26日晚舉行。（記者劉先進 ／攝影）
中國駐舊金山總領館僑界新春招待會26日晚舉行。（記者劉先進 ／攝影）

張建敏表示，2023年也是中美關係極不平凡的一年，APEC期間，習近平主席與拜登總統成功在舊金山舉行會唔。兩國元首在關鍵的歷史時刻為中美關係把舵定向，探討中美兩個大國的正確相處之道，開闢面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係健康、穩定、可持續發展指明方向。

回顧中美建交45年歷史，最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇；最廣泛的共識是中美關係只能搞好，不能搞壞，這也是國際社會的共同期待；唯一正確的相處之道是相互尊重、和平共處、合作共贏。加州和舊金山是中美友好省州和友城關系的開拓者和先行者，習近平主席在舊金山演講中也鼓勵加州和舊金山在中美友好的征程上要繼續領跑。中國駐舊金山總領館願和領區各界一道努力，認真落實習近平主席和拜登總統會唔的重要共識，讓「舊金山願景」照進現實，更好造福兩國和世界人民。

中國駐舊金山總領館的僑界新春招待會上，有變臉節目。（記者劉先進 ／攝影）
中國駐舊金山總領館的僑界新春招待會上，有變臉節目。（記者劉先進 ／攝影）

張建敏說，近期台灣地區兩項選舉結果充分表明，「台獨」勢力並不能代表台灣主流民意，和平、發展與交流才是島內民心所向。「台獨」威脅兩岸同胞福祉，損害中華民族利益，破壞台海和平穩定，是走不通的絕路。駐舊金山總領館願同廣大海外僑胞、台灣同胞一道堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，推進中國統一大業。

舊金山 習近平 拜登

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