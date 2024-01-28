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罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 號稱連署達10萬人

記者楊逸辰／屋崙報導
阿拉米達縣地方檢察官官善貞在一反罷免運動的活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）
阿拉米達縣地方檢察官官善貞在一反罷免運動的活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

因為治安問題，阿拉米達縣地檢長官善貞面臨罷免危機。一個支持她的運動團體「保護勝利」（Protect the Win）26日聲稱，罷免方沒有收集到足夠的罷免簽署，至少需要7.3萬個人簽名才能啟動罷免程序；不過罷免方宣稱，已收集到十萬個簽名。究竟罷免運動是否能成立，仍得再觀察。

「保護勝利」運動發言人菲茨傑拉德（William Fitzgerald）表示，罷免者向媒體和大眾提供了虛假資訊，他們敦促所有媒體成員，應該以懷疑的態度對待罷免者的聲明，並對他們所發表的一切進行事實查核。

罷免方代表「為了所有人拯救阿拉米達」（SAFE，Save Alameda For Everyone）運動組織者暨屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）去年11月4日，對主流媒體說已收集超過7萬個簽名，12月19日又說已收集超過8萬個簽名，但還需要3萬個。

格里沙姆（Brenda Grisham）和陳錫澎（Carl Chan）在一場支持...
格里沙姆（Brenda Grisham）和陳錫澎（Carl Chan）在一場支持阿拉米達市議員候選人的活動上。（記者楊逸辰／攝影）

「保護勝利」運動發言人菲茨傑拉德（William Fitzgerald）表示，罷免者向媒體和大眾提供了虛假資訊，他們敦促所有媒體成員，應該以懷疑的態度對待罷免者的聲明，並對他們所發表的一切進行事實查核。他說：「支持罷免者公然謊言很可恥。」

整起罷免事件從去年10月開始，支持罷免者主要批評官善貞的理念導致犯罪率增加，最重要的是官善貞並沒有對刑事被告尋求最大的懲罰，尤其在幾起備受關注的案件中，態度過於寬容。另外，官善貞也因為她選擇調查和起訴相關事件的警察和監獄看守人員，受到輿論批評。

罷免行動由格里沙姆（Brenda Grisham）和陳錫澎主導，格里沙姆是一位2010年在屋崙因槍支暴力而失去兒子的母親，陳錫澎是屋崙華埠社區僑領及唐人街倡導者，罷免運動第三位發起人是居住在屋崙的金融家德萊福斯（Philip Dreyfuss），但德萊福斯後來離開他們兩人，成立了另一個不同的組織，同步籌集資金，並將資金用來支持罷免運動。

「保護勝利」運動發言人菲茨傑拉德。（圖片來源：X：@william_fitz）
「保護勝利」運動發言人菲茨傑拉德。（圖片來源：X：@william_fitz）

對於反對罷免團體的聲明，陳錫澎回應，這不是事實，並説這是對方打擊罷免運動的證據。他說，罷免運動方其實已經收集到約十萬個簽名，但參考之前舊金山成功罷免地檢長的案例，以及洛杉磯失敗案例，他們認為，就算達到要求數量的簽名，也可能有25％至30%的簽名可能不符規定而作廢，他會更努力籌集到11至12萬個簽名，保證罷免成功。

陳錫澎補充說明，他期許罷免選舉運動成功後，最快可以在今年4月中，重新選地檢長。

罷免 屋崙 華埠

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