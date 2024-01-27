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矽谷殺妻案／陳立人2月5日再提 代理律師稱還沒見到本人

記者葛歆睿、孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，代理律師施羅德 (Wesley Schroeder)向法官表示，他無法見到陳立人，開庭前一小時才得知他不會出現。（記者葛歆睿／攝影）
谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，代理律師施羅德 (Wesley Schroeder)向法官表示，他無法見到陳立人，開庭前一小時才得知他不會出現。（記者葛歆睿／攝影）

華人社區關注的矽谷工程師殺妻案，被告陳立人在本周24日與26日的提審中皆缺席，導致法庭的提審階段一延再延。而被告入監又送醫的往返情形，也讓外界不得而知他目前的身體與精神狀況。

陳立人的家屬已經為他聘請了施羅德（Wesley Schroeder）作為代理律師。施羅德聲稱，他與陳立人家屬都尚未見到被告本人，對其的健康狀況也無從得知。施羅德表示，自己在犯罪辯護領域有50年的資深經驗，曾經為不少華人做過辯護，然而華人兇殺案辯護目前還是第一次。

在24日的提審中，由於被告缺席，檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）向法官拉蒙（Hector E. Ramon）報告，陳姓被告仍在醫院無法到場，檢方也無法掌握被告的身體狀況。在26日的提審中，被告再度缺席，嘉德伯格主動向法官申請了更多的時間，法官同意後將下次提審時間定為2月5日。

谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，負責此案的聖他克拉拉縣副檢察官嘉德伯格...
谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，負責此案的聖他克拉拉縣副檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）向法官表示，給陳立人更多時間。（記者葛歆睿／攝影）

嘉德伯格在24日提審結束後向媒體表示，已經與死者于軒一的家人取得聯繫，稱他們仍在中國，正在盡快辦理手續赴美。而在26日提審結束後，他以尊重家屬隱私為由，不再回答記者關於「于軒一家人現在在哪」的問題。

嘉德伯格表示，這是一個非常令人心碎的案件，陳立人結婚時宣誓會珍惜和保護自己的妻子，他的妻子愛他並且信任他，他卻將她毆打致死，「我們會盡一切所能，確保他為這起殘暴可怕的犯罪負責」。

大批華人到現場旁觀 直播也湧入500人

該案件在華人圈引發轟動，本周的兩次提審，主角雖未現身，法庭卻都坐滿，線上直播系統一度湧入500人，導致系統當機狀態，不少民眾請假或是特別趕來就為了解更多案情的發展，顯見華人社群對於這場案件的重視程度。

谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，陳立人四度缺席。此案在華人圈廣受重視，...
谷歌華人工程師陳立人涉嫌殺妻案26日提審，陳立人四度缺席。此案在華人圈廣受重視，華文媒體與華人民眾聚集在聖塔克拉拉縣司法廳外。（記者孫愛薇／攝影）

26日在法庭旁聽的肖亨利表示，他自己也是工程師，雖然並不認識，但年齡相仿，加上留學美國後來工作的相似經歷，因此對這件事很關注。他稱在看到網上謠言泛濫，還有許多對女方或男方不公平的說法，提醒大家未經證實的都不要信。

肖亨利還提到，其實同一時期還有其他案件發生，但只有谷歌工程師殺妻案在華人社區引起關注，應該與二人「名校畢業」和「大廠上班」的標籤脫不了關係。他說在他看來，這其實是件很可悲的事情。

未來案情走向？矽谷律師分析數種可能

被告入監又送醫的往返情形，讓外界不得而知他目前的身體與精神狀況，就連辯護律師與家屬也尚未與被告取得聯繫。矽谷灣區執業的台裔律師吳奐廷（Huan-Ting Wu）分析，由於加州保護個人隱私規定嚴格，除本人同意外，任何人包含律師及家屬都無法拿到被告的醫療資料，若被告遲遲不見辯護律師與家屬，這屬於他個人意願，外界也很難得知真實狀況。

聖他克拉拉縣主監獄（County of Santa Clara Main Jail）八樓有醫療設施與人員，可針對監獄內受羈押被告的健康狀況給予治療。吳奐廷表示，若被告情況嚴重到要外送醫院，可能是精神或身體狀況較嚴重，監獄本身醫療資源無法提供協助，必須要外送醫院才能處理。

對於接下來這場被極度關注的案件走向，吳奐廷推測出幾個方向。他分析，辯護律師了解被告精神狀態後，向法院釋明被告的精神狀況無法參與刑事訴訟程序，需做精神鑑定，這時就會宣告暫停刑事訴訟，由法院指派刑事精神鑑定專家，對被告作出精神鑑定，整個流程恐需半年到一年，這段時間刑事訴訟都是暫停的。

光是提審已四度延期，吳奐廷指出，現在的狀況距離上陪審團還非常的遙遠；如果本案是以重罪起訴，得先經過Preliminary hearing，一旦Preliminary hearing結束才會進入陪審團階段。但根據統計，在美國98%的刑事案件都不會走到陪審團階段，最後多以認罪協商結束，然這起案件狀況未明朗，一切還是未知數。

吳奐廷律師執業領域為美國刑事案件，畢業於台灣大學及國立陽明交通大學，為柏克萊加大法學博士，持有加州及紐約州執業律師執照，目前是Nolan Barton Olmos & Luciano受雇律師，經手數起華人刑事訴訟案。

華人 刑事訴訟 矽谷

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