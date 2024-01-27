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聖荷西市中心美食廣場開幕 盼重振經濟

編譯組╱綜合報導
聖荷西市中心美食廣場日前盛大開業，聖荷西市政界與商界人士共襄盛舉。(取自聖荷西市議員托雷斯臉書)
聖荷西市中心美食廣場日前盛大開業，聖荷西市政界與商界人士共襄盛舉。(取自聖荷西市議員托雷斯臉書)

聖荷西市中心美食廣場(San Jose Downtown Food Hall)日前盛大開業，各界期待能協助啟動市中心經濟，它不僅是一家餐廳與美食中心，當地政界與商界領袖希望藉著新營運、推動市中心擺脫經濟惡性循環危機。

聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)表示，聖荷西市中心不存在末日循環(doom loop)，並正在蓬勃發展，人流量已重返城市。

美食廣場位在East Santa Clara Street與South Third Street轉角十字路口的一棟歷史悠久建築內。這個項目為前Uber執行長、廚房產業「CloudKitchens」執行長卡蘭尼克(Travis Kalanick)開發。

聖荷西市議員托雷斯(Omar Torres)表示，聖荷西市中心美食廣場引入創新商業模式，提供社區、員工、學生與居民的多元化需求。

「CloudKitchens」總經理Grace Lin指出，廣場的午餐時間相當熱鬧。目前有Mercy Mediterranean、Luna's Halal Taqueria、Azuma Japanese Sushi與Sweet Please四家餐廳在廣場營運，餐廳數量預期會穩定增加，廣場預估可容納26間餐廳。

地中海餐廳「Mercy Mediterranean」業主Shabana Serang表示，當顧客來餐廳用餐，不僅是在吃東西，而是共同相聚在一起。

聖荷西市中心商業代表們也認為，美食廣場的成功，將有助於振興聖荷西市區此一區塊。「聖荷西市中心協會」(San Jose Downtown Association)執行長史特汀斯基(Alex Stettinski)表示，美食廣場是市中心最核心區塊之一，現將成為數十家小型食品商業的啟動平台。

美食廣場位在「Odd Fellows」大樓一樓，該建築物歷史悠久、建於1885年。聖荷西市府官員認為，美食廣場開幕可能意味聖荷西中心將扭轉當地過去充斥犯罪、空置辦公與廢棄零售空間的低迷情況。

馬漢認為，聖荷西正經歷市中心的繁榮循環，儘管挑戰仍在、商業空間空置率高，但夜晚與周末的人流量與銷售稅收入高於以往。

疫情期間，政府下令企業停工，導致員工、購物者、顧客與遊客離開市中心，為了振興市中心經濟，區要有創新事物注入。馬漢指出，推動聖荷西市中心復甦的是體驗，包括音樂節、會展、表演與文化活動，包括美食及娛樂。

聖荷西市中心已開始有更多城市活動擴展，例如聖佩卓廣場(San Pedro Square)、South First Street與South Second Street、小義大利(Little Italy)、East Santa Clara Street自市政廳延伸至市場街(Market Street)區域。市中心面臨的挑戰是城市與商界領袖尋找方法，擴大城市核心到各個地區。

聖荷西 義大利 疫情

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