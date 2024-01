聖荷西市中心美食廣場開幕 盼重振經濟

聖荷西市中心美食廣場日前盛大開業,聖荷西市政界與商界人士共襄盛舉。(取自聖荷西市議員托雷斯臉書)

聖荷西 市中心美食廣場(San Jose Downtown Food Hall)日前盛大開業,各界期待能協助啟動市中心經濟,它不僅是一家餐廳與美食中心,當地政界與商界領袖希望藉著新營運、推動市中心擺脫經濟惡性循環危機。

聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)表示,聖荷西市中心不存在末日循環(doom loop),並正在蓬勃發展,人流量已重返城市。

美食廣場位在East Santa Clara Street與South Third Street轉角十字路口的一棟歷史悠久建築內。這個項目為前Uber執行長、廚房產業「CloudKitchens」執行長卡蘭尼克(Travis Kalanick)開發。

聖荷西市議員托雷斯(Omar Torres)表示,聖荷西市中心美食廣場引入創新商業模式,提供社區、員工、學生與居民的多元化需求。

「CloudKitchens」總經理Grace Lin指出,廣場的午餐時間相當熱鬧。目前有Mercy Mediterranean、Luna's Halal Taqueria、Azuma Japanese Sushi與Sweet Please四家餐廳在廣場營運,餐廳數量預期會穩定增加,廣場預估可容納26間餐廳。

地中海餐廳「Mercy Mediterranean」業主Shabana Serang表示,當顧客來餐廳用餐,不僅是在吃東西,而是共同相聚在一起。

聖荷西市中心商業代表們也認為,美食廣場的成功,將有助於振興聖荷西市區此一區塊。「聖荷西市中心協會」(San Jose Downtown Association)執行長史特汀斯基(Alex Stettinski)表示,美食廣場是市中心最核心區塊之一,現將成為數十家小型食品商業的啟動平台。

美食廣場位在「Odd Fellows」大樓一樓,該建築物歷史悠久、建於1885年。聖荷西市府官員認為,美食廣場開幕可能意味聖荷西中心將扭轉當地過去充斥犯罪、空置辦公與廢棄零售空間的低迷情況。

馬漢認為,聖荷西正經歷市中心的繁榮循環,儘管挑戰仍在、商業空間空置率高,但夜晚與周末的人流量與銷售稅收入高於以往。

疫情 期間,政府下令企業停工,導致員工、購物者、顧客與遊客離開市中心,為了振興市中心經濟,區要有創新事物注入。馬漢指出,推動聖荷西市中心復甦的是體驗,包括音樂節、會展、表演與文化活動,包括美食及娛樂。

聖荷西市中心已開始有更多城市活動擴展,例如聖佩卓廣場(San Pedro Square)、South First Street與South Second Street、小義大利 (Little Italy)、East Santa Clara Street自市政廳延伸至市場街(Market Street)區域。市中心面臨的挑戰是城市與商界領袖尋找方法,擴大城市核心到各個地區。