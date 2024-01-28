市長話金山／舊金山去年犯罪10年新低 新法案再接再厲

舊金山市長布里德（右五）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

在舊金山 居住、工作和到訪的人應該感到安全和歡迎。雖然這是個富有同情心的城市，但是那些違法犯罪、損害社區的人必須受到法律制裁。撇除了2020年新冠病毒疫情 期間市內關閉的情況下，在2023年，舊金山的犯罪水平是過去十年中最低。具體改善指標包括：

- 總體犯罪率：2023年比2022年下降了7%，比2019年下降了13%。

- 財產犯罪：低於過去十年的任何時期，除了2020年。

- 暴力犯罪 ：仍然低於疫情前的水平，比2019年下降了11%。

舊金山市長布里德（左二）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

此外，與2022年相比，2024年1月的前三周我們已經看到了進展，財產犯罪下降了41%，暴力犯罪下降了23%。雖然這是進展，但我們不會鬆懈。我們不希望市內有任何人成為受害者。

月初時候，我簽署了一項法案，通過在舊金山的100個十字路口安裝400個新的自動車牌識別器，以提高公共安全。這項技術將有助於解決零售盜竊、入室行竊、盜竊等公共安全問題。我已指示市政府機構，盡快將自動車牌識別器，安裝在現有的市政基礎設施上，包括交通局和公共事業委員會的公用電線桿。

舊金山市長布里德（前排左三）參訪華埠的醫院，並與耆老合影。（布里德辦公室提供）

這種技術將通過更快地幫助逮捕罪犯，來支援警員的艱苦調查工作。自動車牌識別器的安裝是通過加州有組織零售盜竊資助的一項1730萬元的資助計畫，並強調了舊金山絕對不會容忍任何形式的犯罪。

當我們專注於投放資源、嘗試新策略並支持我們的警隊時，就可以吸引有意加入警隊的人士。我們要傳達的信息是：舊金山警察局是灣區和甚至整個州工作環境最好的警局。

我們陸續看到了成果：本月，舊金山警察局迎來了最新的警察訓練班，現在我們有自疫情以來最高人數的學員。我們還看到了從其他警局轉過來的申請。

我們將繼續在這些努力基礎上再接再厲。我相信，2024年將是自疫情前以來我們在警察招聘工作方面取得成績最佳的一年。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德