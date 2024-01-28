我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

市長話金山／舊金山去年犯罪10年新低 新法案再接再厲

市長布里德專欄
舊金山市長布里德（右五）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德（右五）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

舊金山居住、工作和到訪的人應該感到安全和歡迎。雖然這是個富有同情心的城市，但是那些違法犯罪、損害社區的人必須受到法律制裁。撇除了2020年新冠病毒疫情期間市內關閉的情況下，在2023年，舊金山的犯罪水平是過去十年中最低。具體改善指標包括：

- 總體犯罪率：2023年比2022年下降了7%，比2019年下降了13%。

- 財產犯罪：低於過去十年的任何時期，除了2020年。

- 暴力犯罪：仍然低於疫情前的水平，比2019年下降了11%。

舊金山市長布里德（左二）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德（左二）參與華埠活動。（布里德辦公室提供）

此外，與2022年相比，2024年1月的前三周我們已經看到了進展，財產犯罪下降了41%，暴力犯罪下降了23%。雖然這是進展，但我們不會鬆懈。我們不希望市內有任何人成為受害者。

月初時候，我簽署了一項法案，通過在舊金山的100個十字路口安裝400個新的自動車牌識別器，以提高公共安全。這項技術將有助於解決零售盜竊、入室行竊、盜竊等公共安全問題。我已指示市政府機構，盡快將自動車牌識別器，安裝在現有的市政基礎設施上，包括交通局和公共事業委員會的公用電線桿。

舊金山市長布里德（前排左三）參訪華埠的醫院，並與耆老合影。（布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德（前排左三）參訪華埠的醫院，並與耆老合影。（布里德辦公室提供）

這種技術將通過更快地幫助逮捕罪犯，來支援警員的艱苦調查工作。自動車牌識別器的安裝是通過加州有組織零售盜竊資助的一項1730萬元的資助計畫，並強調了舊金山絕對不會容忍任何形式的犯罪。

當我們專注於投放資源、嘗試新策略並支持我們的警隊時，就可以吸引有意加入警隊的人士。我們要傳達的信息是：舊金山警察局是灣區和甚至整個州工作環境最好的警局。

我們陸續看到了成果：本月，舊金山警察局迎來了最新的警察訓練班，現在我們有自疫情以來最高人數的學員。我們還看到了從其他警局轉過來的申請。

我們將繼續在這些努力基礎上再接再厲。我相信，2024年將是自疫情前以來我們在警察招聘工作方面取得成績最佳的一年。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 疫情 暴力犯罪

上一則

國際傑人會活動 暢談美國情中華心

下一則

中領館新春招待會 張建敏：讓舊金山願景照進現實

延伸閱讀

華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案

華航贊助舊金山馬拉松 推機票優惠方案
布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降

布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降
創校50周年 日落區華美學校歡慶

創校50周年 日落區華美學校歡慶
市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年

市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年
布里德：F提案有助解決毒品問題

布里德：F提案有助解決毒品問題

熱門新聞

矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19
27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

2024-01-20 03:03
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜