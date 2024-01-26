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布里德：舊金山公共安全提升 犯罪率下降

記者李怡╱舊金山報導
2023年舊金山整體犯罪率較2022年下降7%。（記者李怡╱攝影）
2023年舊金山整體犯罪率較2022年下降7%。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政府24日發布2023年公共安全數據顯示，整體犯罪率較2022年下降7%，較2019年下降13%。財產犯罪創10年新低。暴力犯罪較2019年下降11%。

市府表示，這些成果是執法部門辛勤工作，以及布里德市長擴大和優先打擊財產犯罪的努力的結果。市府對導致社區對家庭、兒童、老年人和工人不安全的毒品交易和使用實行零容忍，並投資重建警察人員配置和專職檢察官，以解決與毒品有關的犯罪和零售竊盜問題。

市長也優先考慮讓警察有更多機會獲得新技術工具，加強地方執法機構之間的協調，引入州和聯邦層面的合作夥伴，來幫助打擊街道上的毒品犯罪，並提高市政府的效率和創造力，確保警察能夠在街上為社區服務的資源。

布里德表示，公共安全方面的工作正在發揮作用，但還有更多工作要做。讓舊金山成為一個對每個人來說更安全、更愉快的城市，包括繼續增加警察人員編制，並為當地執法機構提供完成工作所需的資源。

舊金山警察局長史考特(Bill Scott)表示，警員努力幫助社區變得更加安全，並使城市在減少犯罪方面走上了正確的方向。2023年上半年，舊金山的入店行竊行為顯著減少，即下降了35%，是24個城市的調查中降幅最大的城市。

舊金山 毒品 暴力犯罪

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