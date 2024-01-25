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南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

華男搶咖啡店全程被錄 一直用槍抵住員工的腿 恐關15年

記者王子涵／舊金山報導
嫌犯在翻找財物的過程中，一直用槍抵住員工的腿部。（取自店家監控攝像）
嫌犯在翻找財物的過程中，一直用槍抵住員工的腿部。（取自店家監控攝像）

舊金山地檢處上周對一名涉嫌持槍搶劫的華裔男子提出指控。男子涉嫌4日對海景區（Oceanview）的一處咖啡廳實施了搶劫，作案過程被店內監控攝像全程拍攝。

名為Sweet Cupz的咖啡店位於Ocean街1490號。一名持槍男性在4日下午6時闖進了咖啡店，並揮舞手槍示意店內的店員打開收銀機。但似乎店家早已使用移動支付系統，嫌犯在一番翻找後並無收穫。

警方隨後確定嫌犯姓名為翁豪立（音譯，Haoli Weng），警方在案發的兩周後發現他，並成功實施抓捕。翁豪立隨後被送入舊金山縣監獄，法院以二級搶劫罪、以及非法擁有致命武器罪起訴了翁豪立，但後者在上周五的傳迅中對兩項指控拒不認罪。

根據法院的記錄，翁豪立搶走了店中100元現金，並將槍口指向店員。華裔店主Ray Fong拒絕對此事發表評論，但提供了案發時的監控攝像。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，小商業是社區的生命線，必須保障雇員和雇主的安全。武裝搶劫是令人害怕的，地檢處會盡一切力量保證犯罪嫌疑人對後果負責。

錄像還顯示，該男子在翻找財物的過程中，一直用槍抵住員工的腿。負責該案的檢察官表示，在翁豪立2月1日出庭前，會繼續被關押在監獄中。如果罪名成立，他將面臨15年的牢獄。

根據舊金山警局發布的2023年犯罪報告，搶劫與襲擊類犯罪自2020年起持續增長。在2023年，襲擊罪有所回落，但搶劫罪卻大幅度攀升，市長辦公室與警局並為解釋其原因，但表示這是無法接受的。

代表翁豪立的公辯律師施瓦茨（Eden Schwartz）在聲明中說，對本案下結論還為時尚早，辦公室仍在收集證據和進行調查，所以對外公布的信息十分有限。「但辦公室會站在翁豪立的立場為他辯護，他也得到了家人的支持。」

舊金山 咖啡 監獄

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