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史丹福校園 本學年爆50起竊車案

編譯組／綜合報道
史丹福校園內發生多起汽車盜竊及零部件盜竊案。（美聯社）
史丹福校園內發生多起汽車盜竊及零部件盜竊案。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據史丹福大學公共安全部門（DPS）最近發布的警報，10月23日至1月12日期間，史丹福大學校園內發生了多起汽車入車盜竊和汽車零部件盜竊案。

警報稱：「犯罪分子盜竊了多數是豐田（Toyota）汽車的車輪、催化轉換器、混合動力電池、引擎蓋和保險槓。」

公共安全部門稱，大多數案件發生在下午3時至晚上9時之間或夜間時段，盜竊案發生在校園的不同地點。

共有三起事件發生在Wilbur停車場。其他事件發生在以下地點：Block Lane W（Mayfield Row後面的停車場）；Campus Drive 63號（Governor's Corner停車場）；Mears Court 955號；Cowell Lane 585號。

根據該部門的警報，目標車型中最多的是豐田Prius、Yaris和Corolla。竊賊從這些汽車上偷走了車輪、催化轉換器、混合動力電池、引擎蓋和保險槓。除豐田汽車外，竊賊還盯上了一輛Honda Element和一輛Ford F150。

DPS在聲明中說：目前，尚未獲得任何嫌疑人信息。根據DPS的數據，本學年到目前為止，撬車和入車盜竊案的數量躍升至50起，而上一年報告的案件數量為21起。

為了防止校園內發生更多的汽車入室盜竊案，史丹福大學DPS公共信息官拉森（Bill Larson）表示，已經加強了巡邏。

他說，我們增加了縣警和保安人員的巡邏，此外，我們還與校園安全合作夥伴合作，實行包括流動巡邏在內的安全措施。

拉爾森提醒那些在校園內停車的人，不要留下貴重物品，要關緊門窗，將車停在光線充足的地方，並啟動汽車警報器。

若有關於入車盜竊案的信息，可撥打公共安全部電話（650）329-2413。

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