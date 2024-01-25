舊金山市政虧空擴大 陳詩敏提案減赤

陳詩敏提減少財政赤字的建議。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會預算 委員會主席兼第一區市議員陳詩敏(Connie Chan) 日前在聽取了市長辦公室預算主任的發言後，提出減少財政赤字的建議。

陳詩敏所提出的建議，是基於舊金山市長向市政府各部門宣布全面削減5-10%的預算，全市預計面臨13億元的赤字。

陳詩敏發表聲明表示：「市長布里德在促進當地經濟發展的策略中並未按計畫取得成果。 當她宣布年中預算削減時，我們的預算和立法分析師團隊，在分析城市預算運作方式後，建議採取一些方法以防止擴大赤字。」

她說，首先要問責合約責任。目前，舊金山市每年簽署數十億金額的合作合同，必須評估其績效和服務交付情況，並終止低效合約。其次要最大限度地提高政府績效和效率，沒有一刀切的員工管理方法。並要審查並減少城市的運營冗餘，可以透過整合減少自上而下的官僚主義和冗餘。

財政預算主要因受到疫情 影響，商業和財產稅收入急遽下降。目前舊金山市中心辦公樓空置率居高不下，預計今年峰值會達到29%，直到2026年才會有所下降到22.6%。市內商業地產價值的下降大幅影響房地產稅收，尤其是公寓房屋市場。舊金山估值官辦公室預計，公寓價格將在未來幾年持續下跌，預計2027年才會回升。

據市府提供的一份五年財政計畫草案稱，預計未來五個財政年度的赤字，將從每年2億元增加到12億元。同期，城市支出將增長14.3億元，比本財年增長21%。

市府工作人員的工資和福利預計將增長4.91億元，全市運營成本將增長5.15億元，部門成本將增長2.15億元。舊金山市雖在實施新的財政穩定和彈性計畫，但五年財政計畫信息指出，與2001年和2008年金融危機之後的經濟衰退不同，當前的財政預測，反映了舊金山長期性結構性的挑戰。

為了平衡舊金山2024年度市府預算，布里德命令各部門在下一財政年度和下一年分別削減5%和10%的財政預算，但要保留關鍵政策優先，包括公共安全、減少無家者和促進經濟復甦。

舊金山在去年初宣布預算赤字，為此市府各部門都在為削減預算做準備。根據最新數據， 支出增加和收入減少導致舊金山財政赤字達到13億元。市長辦公室已要求各部門削減支出，並為最壞的情況做好準備。