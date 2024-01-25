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日本樂天租舊金山商辦 社區雀躍

編譯林思牧／綜合報導
樂天集團與NBA有深度合作。(美聯社)
樂天集團與NBA有深度合作。(美聯社)

舊金山辦公空間剛在去年底創下空置率新高，新年伊始商業房地產卻馬上得到一劑強心針，號稱「日本亞馬遜」(Amazon of Japan)的樂天集團(Rakuten Group)宣布在金山市中心租賃一層樓面，2萬9000平方呎雖然不算大，但給社區帶來相當程度的喜悅。

美國人對樂天集團所知無多，頂多就是在NBA金州戰士隊(Golden State Warriors)的球衣上看到Rakuten。樂天集團在日本大大有名，1997年初創時是提供互聯網服務，但隨即開始經營網購企業「樂天市場」平台，在這個平台上賺錢後另外開拓金融服務、旅遊、房地產等領域。

樂天集團旗下的樂天國際公司(Rakuten International)總部在舊金山，2015年起租用的是160 Spear Street的2萬4000平方呎，但辦公室被分割在兩層樓面，對員工之間的互動不方便，該租約已在去年底到期。公司1月上旬宣布在300 Mission Street的18樓租下2萬9000平方呎空間，160名員工目前正在搬遷到新址。

新址這棟24層樓的大廈是1968完工的，1995年和2007年分別做過一次大整修，目前的租戶中包括一些相當有名氣的公司，譬如雜貨代購送貨到府的Instacart，豪華瘦身保健企業Equinox，健康美食餐廳與外燴商Mendocino Farms，和電腦輔助設計CAD軟件巨擘 Autodesk。

辦公空間評鑑公司玻璃門(Glassdoor)2019年在這棟樓中租了很大的空間，要把位於密爾谷(Mill Valley)的總部遷到舊金山，但疫情把整個計畫打亂，後來公司把兩層樓面拿出來招租，分租的價錢比當初承租時便宜很多，電商eBay在2021年租走了一層，另一層現在被樂天國際租下。

樂天集團在灣區還有一家子公司叫「樂天美國公司」，總部在聖馬刁的800 Concar Drive，兩家樂天子公司在北加州一共有550名員工。樂天集團原本是個賺錢的公司，2020年涉入行動電話網路(mobile service network)後卻頻頻遭逢挫折，以致樂天集團已經連續13季營運虧損。

舊金山 房地產 日本

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