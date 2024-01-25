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雷傑納隆科學獎 加州華生進40人決賽

記者丁曙／綜合報導
爾灣大學高中Julianne Wu。(科學學會)
爾灣大學高中Julianne Wu。(科學學會)

雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search）2024年40人決賽名單24日公布，加州共有4位華裔生上榜，南、北加州各兩人，他們將參加總獎金額超過180萬元和首獎25萬元的決賽。入圍標準是學生的科學研究的獨特性和創造性，以及在課堂內外的成就和領導力，主辦單位是美國科學學會（Society for Science）。

南加州爾灣地區的大學高中（University High School）華裔女生Julianne Wu的項目名稱「原代主動脈平滑肌細胞中血管張力素II路徑的性別相關訊號傳導」（Sex-Related Signaling of the Angiotensin II Pathway in Primary Aortic Smooth Muscle Cells）。該校另一位華裔男生也榜上有名。

北加州兩位華裔女生入圍，分別是聖荷西市（San Jose）名校哈克高中（Harker School）的Michelle Wei，她的科研項目名為「在矩陣乘法時間內確定性地求解二階錐規畫」。

另一位聖拉蒙（San Ramon）地區Dougherty谷高中的Charisse Zou，她的科研項目名為「開發一種自由飛行方法來研究新菸鹼類殺蟲劑對蜜蜂視覺領域學習積極遷移的影響」。

雷傑納隆科學獎是美國歷史最悠久、最負盛名的高中生科學和數學競賽。今年決賽入圍者來自美國19個州的36所高中。40名入圍者從本月初300名學者和全部2162名參賽者中脫穎而出。

決賽者將赴華府（Washington D.C.）參加2024年3月6日至13日為期一周的比賽，接受嚴格評審流程。3月10 日，他們將有機會與美國頂尖科學家互動，並以面對面和虛擬方式與公眾分享研究成果。前10名獲獎者將於3月12 日在華府現場直播的頒獎典禮上公布。

日前的300學者名單，南加州有5位華裔生上榜，決賽則有2位進入。

聖荷西市哈克高中Michelle Wei。(科學學會)
聖荷西市哈克高中Michelle Wei。(科學學會)
Dougherty谷高中Charisse Zou。(科學學會)
Dougherty谷高中Charisse Zou。(科學學會)

加州 華裔 入圍

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