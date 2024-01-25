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疫期副作用 大學出現「成績膨脹」…柏克萊6成學生拿A或A-

編譯林思牧／綜合報導
柏克萊加大學生成績膨脹，2022年有大約64%的學生成績是A或是A-。（美聯社）
柏克萊加大學生成績膨脹，2022年有大約64%的學生成績是A或是A-。（美聯社）

2022年加大柏克萊大學部學生的成績評等，有大約64%的學生成績是A或是A-，比起2013年多出13%，教育界人士把這種現象稱為「成績膨脹」(grade inflation)，而它的一個重大成因是新冠疫情

從加大柏克萊公布的成績資訊，可以看出過去十年的成績逐漸膨脹，得到A或A-的百分比愈來愈高，而疫情更給成績帶來了加速的膨脹效應，2020年疫情大爆發的時候，竟然有77%的大學部學生，成績是A或A-的評等。最新發布的數據是2022年的成績，得到A或是A-的百分比降到64%左右。

根據加大柏克萊「大學部教育部門副校長」(vice provost for undergraduate education)歐萊利(Oliver O’Reilly)，疫情期間學校指示教員可以給學生放寬打分數的標準，同時也開放一種新的方式給學生選擇，學生可以選「ABC」的評等方式，或是選擇「及格／不及格」評等制度(pass/no-pass grading system)。

歐萊利指出，最近得到A或是A-的百分比很高，部分的原因是不少學生選擇「及格／不及格」的評等。譬如學期到了一半，有些自知會得B或C的學生決定改用「及格／不及格」評等，這樣成績單上不會有難看的B或C出現，而是只標註著「及格」。因為及格、不及格並不在ABC評等的同一統計範圍，因此看起來得到A或A-的百分比升高。

歐萊利也是機械工程系的教授，他指出有些科系給教授評分等級分布的指引，老師不能給太多學生A或A-的評等，譬如機械系與電腦工程等系就是這樣，這些系成績膨脹的現象比較輕，從2013到2022成績膨脹了10%，比全校整體的13%少一些。相對之下，英語系就沒有這樣的限制，那十年中成績膨脹了22%，比整體的13%多了很多。

成績膨脹現象也出現在其他高等學府，譬如耶魯大學(Yale)2022年有80%學生拿到A或A-，2011年的時候只有67%。2020-2021年，哈佛大學(Harvard)有79%拿到A或A-，但十年之前只有60%。

疫情 柏克萊 耶魯大學

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