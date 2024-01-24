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治安不良 屋崙唯一In-N-Out將關閉

編譯組／綜合報導
屋崙唯一In-N-Out漢堡店關閉，凸顯當地治安惡化。(Google Maps)
屋崙唯一In-N-Out漢堡店關閉，凸顯當地治安惡化。(Google Maps)

屋崙市Oakport街8300號的In-N-Out漢堡店是屋崙唯一In-N-Out門店。這家漢堡店即將於3月24日之後停止營業。消息傳出，屋崙商界深感震撼。In-N-Out總部營運長瓦尼克(Denny Warnick)表示，屋崙這家連鎖店經常蒙受盜賊破壞。生意雖然不錯，由於治安不良，漢堡店蒙受損失非常嚴重。

屋崙In-N-Out漢堡店臨近屋崙機場，即一般人所稱的屋崙東區。社區治安之差，引起全球輿論注目。英國保守小報「每日郵報」(Daily Mail)日前形容此社區為「全美國最危險的平方哩」(most danerous square mile in America”)

In-N-Out關店新聞傳出，對目前攻擊屋崙進步派聲浪更是火上加油。由於治安不良，部分屋崙民眾已準備對檢察長官善貞(Pamela Price)提出罷免。近來亦有政治派系準備對屋崙市長盛桃提出罷免。反對官善貞屋崙民眾於其X帳號稱：「犯罪情形已無法控制，我們仍能承受多少損失？」

屋崙機場附近的犯罪問題已長年存在，曾經在市區Hegenberger 路營運的沃爾瑪(Wal-Mart)就是因為汽車破窗盜竊層出不窮，被迫於2016年關店，附近Carrows餐館也因同樣問題停止營運。屋崙炸雞連鎖店Raising Cane去年也因治安問題關閉Edgerwater Drive一家分店。

「全美國最危險的平方哩地」之稱最先出現西雅圖電子商務公司PerfectRec網路部落格，所指地區為屋崙Hegenberger路285號的殼牌(Shell)加油站，離屋崙這家In-N-Out漢堡店約有半哩路。

最危險地區惡名首先由PerfectRec職員Wally Nowinski公布，隨即在社交媒體廣為瘋傳，然有人批評，這種亂加惡名的網路瘋傳毫無根據。

東灣艾爾賽利度(El Cerrito)居民專門收集有關社區民眾對這家殼牌加油站在網路上的評價。他說，許多部落格網民提到該加油站附近犯罪頻繁。

屋崙唯一In-N-Out漢堡店關門之後，屋崙居民如想享用In-N-Out漢堡，必須要跑到鄰近城市阿拉米達市。當這家In-N-Out漢堡店剛開張時，當年檢察長歐瑪麗(Nancy O’Malley) 提出警告稱，這家In-N-Out附近可能淪為屋崙盜賊聚集中心。

屋崙 加油站 罷免

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