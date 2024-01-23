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毒品、藥物氾濫 金山地檢長謝安宜：今年加強田德隆掃毒

記者王子涵／舊金山報導
謝安宜表示，地檢處正與一線執法部門合作，培訓警官進行早期的毒品調查。（本報資料照片）
謝安宜表示，地檢處正與一線執法部門合作，培訓警官進行早期的毒品調查。（本報資料照片）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）近日接受媒體採訪時表示，2024年的工作重點仍會放在治理田德隆區毒品氾濫的問題上。「我們仍有許多工作要做，現在還不是慶祝的時候。」

自2021年以來，舊金山因用藥過量而死亡的人數連續三年創歷史新高，在2023年達到806人，其中田德隆區成為街頭毒品銷售的原點。州府和聯邦執法部門曾在年初和APEC峰會期間，對該區域集中進行整治，但據地檢處走訪後得知，當地居民和小商業主仍對街頭治安表示擔憂。

謝安宜表示，在多部門的合作打擊下，田德隆區日間販毒活動極大減少，如今違法活動集中在夜間，執法部門正有意識加強在夜間的巡邏執法力度，幫助對芬太尼等新型藥物成癮的人接受康復治療。

她指出，打擊犯罪需要警檢協同的努力。抓罪犯是警局的職責，而將罪犯成功定罪是檢方的目標。在長期警政改革政策的推動下，舊金山地檢處的定罪率自2016年開始就連續下降，從超70%的定罪率，下降至2022年的最低點37%，毒販往往還沒進入訴訟程序就被釋放，導致舊金山逐漸淪為「犯罪者的天堂」。

這也最終觸發了2022年對前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）的罷免案，有著強硬作風的謝安宜在競選中勝出。她也成功兌現了承諾。

連續八年下滑的舊金山定罪率在2023年回升至43%。謝安宜就此想要傳達的信息是：問責制又回歸了舊金山。她表示，舊金山不會再容忍過去幾年激增的罪行，罪犯要對造成的後果負責，她希望這樣的趨勢繼續下去，並會聘用更多有經驗的檢察官協助地檢處的工作。

舊金山地檢處在新的一年將延續對毒販的強硬政策，尤其是銷售新型致命性毒品芬太尼的毒販。謝安宜表示，地檢處正與一線執法部門合作，培訓警官進行早期的毒品調查。若發現銷售芬太尼並導致吸食者致死的，毒販將以謀殺重罪遭到起訴。

談到零售盜竊犯罪，加州州府在去年為各市警局和地檢處撥款專項補助，其中舊金山警局得到1500萬元，地檢處得到200萬元。謝安宜表示，這將幫助地檢處指派多名專門針對零售盜竊起訴的檢察官，追查跨市縣作案的犯罪團體。她承諾，打擊零售犯罪會是2024年的工作重點之一。

自謝安宜上任後，遏止住了連續8年下降的定罪率，回升至43%。（記者王子涵／攝影）
自謝安宜上任後，遏止住了連續8年下降的定罪率，回升至43%。（記者王子涵／攝影）
自謝安宜上任後，遏止住了連續8年下降的定罪率，回升至43%。（記者王子涵╱攝影）
自謝安宜上任後，遏止住了連續8年下降的定罪率，回升至43%。（記者王子涵╱攝影）

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