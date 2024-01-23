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金山無美食？本地食評回嗆千萬粉絲網紅

編譯林思牧／綜合報導
啟思李現在是相當受歡迎的食評網紅，被他推薦的食府多半生意變得興旺。(美聯社)
啟思李現在是相當受歡迎的食評網紅，被他推薦的食府多半生意變得興旺。(美聯社)

有1500萬名粉絲的抖音食評網紅(TikTok food critic)啟思李(Keith Lee，音譯)，大陣仗的來到舊金山「欽點」美食。但結果日前突然宣布結束北加之旅，只做了三段視頻，甚至還說金山沒有什麼值得推薦的好東西，讓本地的食評家憤而發聲。

非洲裔的啟思李現年27歲，曾經是混合武術(Mixed Martial Art)的打手，現在是相當受歡迎的食評網紅，被他推薦的食府多半生意變得興旺。這次他帶著妻子和兩個孩子來舊金山之前，在網路上做了許多宣告，粉絲興奮的想看看他推薦哪些舊金山餐廳的美食，一有機會也要前去品嘗。

但是才做了三集節目，啟思李11日晚間突然宣布提前離開。他自己說的理由有三個：第一，他對貝類有嚴重過敏，他到一家燒烤餐廳時先問了店家是否用同一個烤台(grill)製作肉類和海鮮，店家說「是」，但表示會先把烤台徹底清過再做他的點餐。他說，他一碰到貝類食物馬上腫得像氣球，必須緊急送醫。

第二點是他被舊金山處處有遊民住帳篷、住車中的景象嚇到，他認為目前舊金山不適合遊客前來，安全方面有重大顧慮。第三，他說這裡沒有什麼值得他推薦的美食。

舊金山紀事報隨即刊出該報食評家赫南德茲(Cesar Hernandez)對此事的評論。赫南德茲對第三點評論很不滿意，他認為啟思李是坐井觀天，卻以為自己看遍了宇宙。啟思李向來喜歡光顧外帶(takeout)的食府，拿到東西以後坐在車裡吃，他不喜歡排隊等座位，這就把範圍縮到很小。

舊金山著名的餐廳經常大排長龍，但即便是買外帶的食物，舊金山也有很多很棒的選擇，譬如墨式捲餅(burritos)、金山風格披薩、酸麵團麵包(sourdough bread)。另外，赫南德茲認為，啟思李的推薦通常是用於推捧沒知名度的商家，這種利他主義(altruism)作風固然是善意，希望光顧過的餐廳生意變好，但網路食評的主要任務，應該是給粉絲推薦真正美味又值得前往的地方。

赫南德茲的結論是，金山人自己知道哪裡有好吃的東西，不需要啟思李從遠地來舊金山冒充「會唸經的和尚」。

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