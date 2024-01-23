我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

灣區今明小雨 周四起迎好天氣 白天上看75℉

編譯林思牧／綜合報導
周三北加州大致都有雨，但這波風暴只會帶來0.25-0.50吋的雨，不像上周末的那麼強烈。（美聯社）
周三北加州大致都有雨，但這波風暴只會帶來0.25-0.50吋的雨，不像上周末的那麼強烈。（美聯社）

灣區上周末下了不少雨，幸好舊金山49人隊在周六晚上的NFL美足季後賽中驚險擊退強敵，讓北加州球迷身穿雨衣，但心中大樂。本周二晚上到周三還會有一場小雨，接下來至少會有大約一個星期的晴天。

國家氣象局NWS指出，從21日(周日)凌晨3時到22日凌晨3時的24小時之間，蘇諾瑪縣機場(Sonoma County Airport)又降下2.44吋的雨，塔茅派斯山(Mount Tamalpais)有3.97吋，納巴縣機場(Napa County Airport)有0.60吋，舊金山市中心有0.92吋，屋崙博物館(Oakland Museum)有1.05吋，聖荷西國際機場有0.51吋。

周二白天大致不會下雨，但有一個微弱的低氣壓會在周二晚間給灣區帶來降雨。周三北加州大致都有雨，但這波風暴只會帶來0.25-0.50吋的雨，不像上周末的那麼強烈。

國家氣象局的氣象學家弗林(Dylan Flynn)指出，周四開始會有相當長一段時間會是晴天，下一次可能下雨的機會是在2月初前後，而且下周末氣溫會相當暖和，白日最高溫可達70度左右，有些內陸地區甚至會到75度左右，很適合做戶外的活動。

加州 灣區 舊金山

上一則

豪雨來襲 木造屋要注意防水

下一則

金山交通局「開源節流」 擬砍Clipper卡折扣 停車許可證費也喊漲

延伸閱讀

舊金山購物中心多商家促銷 準備撤櫃

舊金山購物中心多商家促銷 準備撤櫃
舊金山購物中心多商家準備撤櫃

舊金山購物中心多商家準備撤櫃
美國現象／音樂老師談補習：回家不練沒意義

美國現象／音樂老師談補習：回家不練沒意義
水上電動船 矽谷科技業通勤利器

水上電動船 矽谷科技業通勤利器
3風暴接連侵襲灣區 周日風雨最大

3風暴接連侵襲灣區 周日風雨最大

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警