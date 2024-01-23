灣區今明小雨 周四起迎好天氣 白天上看75℉

周三北加州大致都有雨，但這波風暴只會帶來0.25-0.50吋的雨，不像上周末的那麼強烈。（美聯社）

灣區 上周末下了不少雨，幸好舊金山 49人隊在周六晚上的NFL美足季後賽中驚險擊退強敵，讓北加州 球迷身穿雨衣，但心中大樂。本周二晚上到周三還會有一場小雨，接下來至少會有大約一個星期的晴天。

國家氣象局NWS指出，從21日(周日)凌晨3時到22日凌晨3時的24小時之間，蘇諾瑪縣機場(Sonoma County Airport)又降下2.44吋的雨，塔茅派斯山(Mount Tamalpais)有3.97吋，納巴縣機場(Napa County Airport)有0.60吋，舊金山市中心有0.92吋，屋崙博物館(Oakland Museum)有1.05吋，聖荷西國際機場有0.51吋。

周二白天大致不會下雨，但有一個微弱的低氣壓會在周二晚間給灣區帶來降雨。周三北加州大致都有雨，但這波風暴只會帶來0.25-0.50吋的雨，不像上周末的那麼強烈。

國家氣象局的氣象學家弗林(Dylan Flynn)指出，周四開始會有相當長一段時間會是晴天，下一次可能下雨的機會是在2月初前後，而且下周末氣溫會相當暖和，白日最高溫可達70度左右，有些內陸地區甚至會到75度左右，很適合做戶外的活動。