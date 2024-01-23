金山交通局「開源節流」 擬砍Clipper卡折扣 停車許可證費也喊漲

舊金山交通局擬取消的公交一卡通每趟0.5元折扣，兩個年度共可省下500萬元。（舊金山交通局提供）

舊金山交通局（SFMTA）下兩年度的預算 收支不能平衡，該局會計與預算部門預定在1月30日提出增加營收的辦法。如果提議被理事會通過，預期公共交通Muni的公交一卡通(Clipper card)與居民的年度停車證(annual parking permit)的費用都會增加。

SFMTA的職務範圍包括營運Muni系統的公共交通工具和管理市區停車(city parking)以及計程車(taxis)。為了抵銷2025與2026年度預期的1270萬元預算赤字，該局提出許多項減少開支、增加營收的方式，包括：

1.取消的公交一卡通每趟0.5元折扣，兩個年度共可省下500萬元。

2.在2025年7月前，把居民年度停車許可證費漲到215元。目前是每輛車每年170元，這項行動可增加290萬元收入。

3.在2025年7月前，把違規停車罰款增加10%，譬如掃街日沒把車子移走的人，每次違規的罰款從90元漲到99元，可以增加大約370萬元。

4.計程車費用(taxi fees)在疫情 期間暫停徵收，現在提議再度開徵，並且依通膨指數調升，這可以增加120萬元。

公交一卡通使用者可能不知道那0.5元的折扣，因為從Clipper卡發行的時候到現在，那半元的折扣一直都有。2010年代發行公交一卡通時，為了吸引乘客不再用紙張車票改用快捷卡，所以給了那個折扣。現在公交一卡通已是最通用的Muni付費方式。沒有折扣時，Muni每趟的車費是3元。

SFMTA的首席財務長莫霍特(Bree Mawhorter)指出，該局決定想取消公交一卡通的0.5元優惠，而不是把所有類型的票價都調漲，是為了保障那些最付不起車資的低收入 人士，這些人是付現金乘客。

SFMTA去年的想法是把市區停車表(parking meters)的使用時段延伸到晚間和周末，這樣就可以多收1800萬元，但後來被市議會阻止；商店與餐館東家認為，如果讓顧客必須付費停車才進店，生意量會減少。該局仍然希望能延長收費時段，並且認為該措施對商家與市府都有益，因為如果要計時收費，顧客比較會趕快行動。車位一讓出來，又可以給新顧客停，這樣翻位率會高很多，帶來較多的顧客。