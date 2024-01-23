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大雨傷病添變數 49人險勝包裝工 球迷：「心臟快受不了」

記者王子涵／舊金山報導
49人賽後在更衣室慶祝勝利。（取自49人網站）
49人賽後在更衣室慶祝勝利。（取自49人網站）

舊金山49人（San Francisco 49ers）美式足球隊在全國美足聯盟(NFL)季後賽首輪的對決中，艱難戰勝綠灣包裝工隊（Green Bay Packers），以24比21挺進NFL國家聯盟分區決賽。

如何形容比賽的緊張程度？華人球迷張哲遠說：「我的心臟快受不了了。」

包裝工隊在上周末強勢戰勝達拉斯牛仔隊，拿下通往季後賽的門票。面對他們的是已經修整一周、常規賽排名第一的49人。然而比賽的過程並沒有像49人球迷想像中的順利，球隊幾乎全場落後於對手，依靠明星跑鋒麥卡弗里（Christian McCaffrey）在終場前1分07秒的6碼跑球達陣，才完成對包裝工隊的絕殺。

大雨和傷病成為本場比賽最大的變數。灣區的天空在比賽日突然下起大雨。儘管這並沒有澆滅灣區球迷的熱情，但對於兩支球隊都是巨大的考驗。從數據來看，兩隊傳球的成功率都有所下降。賽後，49人四分衛波迪（Brock Purdy）承認，雨水讓他很難抓緊球，影響了他傳球的準確度。

「雨戰實在是太玄了。」張哲遠表示，49人本賽季擁有聯盟中最少的掉球失誤，但這場比賽出現了多次掉球。而且波迪的傳球不如正常穩定。「大部分四分衛都是不佩戴手套進行傳球。但波迪在比賽開始就帶上手套，為了增加和球的摩擦力。」

球隊另一名大將薩繆爾（Deebo Samuel）曾是2021年季後賽49人客場戰勝包裝工隊的功臣之一，然而本賽季他受到肩傷的困擾，賽前被列為「出戰成疑」的狀態。薩繆爾最終在個人第二檔進攻後，返回更衣室治療，並在下半場正式宣布退出了比賽。

第三節包裝工開始發力，一節拿到15分，以3分的優勢領先進入末節，壓力來到49人這邊。包裝工新秀踢球手連失兩次得分機會，沒能讓比分拉大，這給了49人最後一次機會。球隊踢球手穆迪（Jake Moody）首先在52碼踢球得分，將比分拉近至21比17，隨後波迪完成了12檔69碼的進攻浪潮，以麥卡弗里衝球達陣將比分反超。

華人球迷李殿津表示，麥卡弗里是本賽季才被交易到49人，從一開始所有人都不看好他，到如今成為聯盟最頂級的跑鋒球員，出乎所有人的意料。

球隊防守組在最後關頭的神奇表現，幫助球隊將勝利收在囊中。球隊將在28日迎戰底特律雄獅（Detroit Lions），爭奪國聯冠軍和進軍超級盃的機會。49人主教練沙納罕（Kyle Shanahan）稱，本場比賽檢驗了球隊的品格，將為下個挑戰做足準備。

49人四分衛波迪（Brock Purdy）承認，雨水讓他很難抓緊球，影響了他傳球...
49人四分衛波迪（Brock Purdy）承認，雨水讓他很難抓緊球，影響了他傳球的準確度。（取自49人網站）

季後賽 灣區 華人

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