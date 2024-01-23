我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

華嬰虐死案 警方遲了8個月才知頭骨破裂

編譯組／綜合報導

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖荷西警方表示，在調查一名嚴重營養不良的兩個月大嬰兒疑似被虐待致死事件中，警方花了八個月的時間才從聖他克拉拉縣法醫那裡得知，這名嬰兒的頭骨已經破裂。

去年4月4日，嬰兒查爾斯•鄭（音譯，Charles Zheng）在父母將其送往聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）後不久死亡。警方說，他們是在去年12月份首次得知嬰兒顱骨骨折的。

這種混亂和延誤，引發了人們對聖他克拉拉縣虐待兒童死亡調查處理方式，以及負責調查整個死亡事件的兩個主要機構之間合作程度的新疑問。

據聖荷西警方發言人稱，警方直到12月才收集到足夠的證據，對嬰兒查爾斯的母親嚴玉琪（音譯，Yuqi Yan）發出逮捕令，並提醒聯邦當局阻止她出國。社交媒體帖子和中文媒體稱，嚴玉琪在嬰兒查爾斯死後一個月內離開美國飛回上海。警官和檢察官沒有反駁這一說法。

聖他克拉拉縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）表示，她「非常擔心聖荷西警察局沒有在合理的時間內獲得他們所需的信息，從而讓他們能夠追究被指控謀殺自己嬰兒的人的責任」。

在這個跨越兩種語言和兩個大洲的故事中，要想釐清導致嬰兒查爾斯死亡的原因是很困難的。灣區新聞集團獲得的記錄顯示，查爾斯的父母關係疏遠。查爾斯的父親告訴警方，在查爾斯去世前，他已經有一個多星期沒有見到這個孩子了。查爾斯的父親鄭曉（音譯，Xiao Zheng）於去年4月4日匆匆趕到嚴玉琪的公寓，因為後者給他發了一條簡訊和一張查爾斯的恐怖照片。

警方記錄顯示，鄭曉趕到公寓時，嬰兒查爾斯的藍綠連體衣下是呈 「綠白相間 」的皮膚。嬰兒的頭摸起來還是熱的，這讓鄭曉以為兩個月大的嬰兒可能還活著。但當他們把他送到山谷醫療中心時，醫護人員很快確定他已經沒有了呼吸。下午 6時49分分，他被宣布死亡。

聖荷西警局兇殺組警官米里（Ali Miri）回憶說，一名辦案警員後來告訴他，這名嬰兒是 「他見過的最營養不良的孩子之一」。

嬰兒查爾斯死亡後的一個月內，有關嬰兒查爾斯和嚴玉琪的照片、文件和細節開始在中國社交媒體上廣泛傳播。許多人將這個兩個月大嬰兒的死歸咎於嚴玉琪，而警察在幾個月後才簽發逮捕令。

尋找嬰兒母親的工作仍在繼續。

聖荷西 灣區

上一則

蘋果電腦40周年 矽谷博物館展出藏品

下一則

市長調解 金山Safeway超市緩關閉 將再開1年

延伸閱讀

聖荷西頒禁令 阻遊民重返瓜達盧佩河紮營

聖荷西頒禁令 阻遊民重返瓜達盧佩河紮營
聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物
聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車

聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車
聖荷西推新型混合住房 結合公寓、可負擔房、遊民房

聖荷西推新型混合住房 結合公寓、可負擔房、遊民房
聖荷西五星級酒店求售 產業風向球

聖荷西五星級酒店求售 產業風向球

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警