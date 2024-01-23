華嬰虐死案 警方遲了8個月才知頭骨破裂

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖荷西警方表示，在調查一名嚴重營養不良的兩個月大嬰兒疑似被虐待致死事件中，警方花了八個月的時間才從聖他克拉拉縣法醫那裡得知，這名嬰兒的頭骨已經破裂。

去年4月4日，嬰兒查爾斯•鄭（音譯，Charles Zheng）在父母將其送往聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）後不久死亡。警方說，他們是在去年12月份首次得知嬰兒顱骨骨折的。

這種混亂和延誤，引發了人們對聖他克拉拉縣虐待兒童死亡調查處理方式，以及負責調查整個死亡事件的兩個主要機構之間合作程度的新疑問。

據聖荷西警方發言人稱，警方直到12月才收集到足夠的證據，對嬰兒查爾斯的母親嚴玉琪（音譯，Yuqi Yan）發出逮捕令，並提醒聯邦當局阻止她出國。社交媒體帖子和中文媒體稱，嚴玉琪在嬰兒查爾斯死後一個月內離開美國飛回上海。警官和檢察官沒有反駁這一說法。

聖他克拉拉縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）表示，她「非常擔心聖荷西警察局沒有在合理的時間內獲得他們所需的信息，從而讓他們能夠追究被指控謀殺自己嬰兒的人的責任」。

在這個跨越兩種語言和兩個大洲的故事中，要想釐清導致嬰兒查爾斯死亡的原因是很困難的。灣區 新聞集團獲得的記錄顯示，查爾斯的父母關係疏遠。查爾斯的父親告訴警方，在查爾斯去世前，他已經有一個多星期沒有見到這個孩子了。查爾斯的父親鄭曉（音譯，Xiao Zheng）於去年4月4日匆匆趕到嚴玉琪的公寓，因為後者給他發了一條簡訊和一張查爾斯的恐怖照片。

警方記錄顯示，鄭曉趕到公寓時，嬰兒查爾斯的藍綠連體衣下是呈 「綠白相間 」的皮膚。嬰兒的頭摸起來還是熱的，這讓鄭曉以為兩個月大的嬰兒可能還活著。但當他們把他送到山谷醫療中心時，醫護人員很快確定他已經沒有了呼吸。下午 6時49分分，他被宣布死亡。

聖荷西警局兇殺組警官米里（Ali Miri）回憶說，一名辦案警員後來告訴他，這名嬰兒是 「他見過的最營養不良的孩子之一」。

嬰兒查爾斯死亡後的一個月內，有關嬰兒查爾斯和嚴玉琪的照片、文件和細節開始在中國社交媒體上廣泛傳播。許多人將這個兩個月大嬰兒的死歸咎於嚴玉琪，而警察在幾個月後才簽發逮捕令。

尋找嬰兒母親的工作仍在繼續。