果粉哀號…蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

從外觀上看，蘋果公司（Apple ）位於庫比蒂諾 Infinite Loop前總部的專賣店與任何其他蘋果專賣店都沒有什麼區別，有落地窗、開放式平面、木桌和明亮的白色牆壁。對於蘋果的鐵桿粉絲和長期員工來說，這家科技巨頭前總部的公司商店是聖地：早在iPhone 在矽谷 和世界各地普及的幾十年前，這裡就是產品和零售策略的試驗場。因此，蘋果20日關閉這家母艦店消息的打擊尤其嚴重。

「Infinite Loop商店在蘋果社區的心中一直佔有特殊的地位。 這是因為這個園區的歷史。」開發人員斯蒂伯（Michael Steeber）說。

從 1990 年代中期開始，Infinite Loop園區一直是蘋果公司的總部，直到2017年春天該公司在東邊幾哩處開設了 Apple Park。

「當你想到Infinite Loop時，不僅是商店，而且是園區。那就是最初的iPod誕生地，也是最初iPhone和iPad 誕生地。 很多人特意去那家商店。 他們來參觀是因為他們知道這個地點背後的歷史，」斯蒂伯說。

對於剛退休的蘋果長期品質保證軟體工程師阿比拉多（Virgil Apilado） 來說，這家商店的關閉勾起了他20年的回憶。

「得知商店關門的消息我很震驚。」阿比拉多說。 早在2000年當他加入Apple時，它是矽谷唯一一家銷售 Apple產品的專賣店。

起初，公司商店只對員工開放。 阿比拉多說，他和他的同事經常購買其他地方買不到的裝備和其他產品送給家人和朋友， 「我記得在商店裡買了T卹、杯子、帽子、包包和其他紀念品。」

12 月底，就有消息悄悄傳開稱蘋果將在20日下午 6 時最後一次關上Infinite Loop Apple商店大門。

如今，全球至少有 529家Apple 專賣店，其中超過一半位於美國。蘋果代表沒有回應這家專賣店關閉發表評論的請求。 不過，一名員工告訴信使報，目前的員工將被轉移到附近的其他商店。

斯蒂伯說，近年來，儘管蘋果專賣店在全國各地如雨後春筍般湧現，蘋果愛好者還是經常長途跋涉前往庫比蒂諾，欣賞該地的歷史。「2015年，蘋果推出了新的設計標。 Infinite Loop商店是北美第一家採用新商店設計的商店。」

斯蒂伯開發了一個應用程序，用戶可以在其中虛擬遊覽歷史上不同時期的零售店。 他表示，得知商店關閉的消息後，感到悲傷和驚訝，但理解蘋果的決定。

在被許多蘋果鐵桿粉絲和員工稱為「母艦」的Infinite Loop沒有太多可看的地方。這與遊客較多的Apple Park 遊客中心形成鮮明對比，後者設有1萬平方呎的Apple專賣店，並定期向公眾提供活動和研討會。

然而，即使是那些為前旗艦店關閉而哀悼的人也明白，蘋果從來都不是一家停留在過去的公司。斯蒂伯說，就像 iPhone的更新和發展一樣，它的商店也必須如此。