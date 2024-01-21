學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動

兇案事發地所在的小區房產，價值不菲。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷 華裔谷歌 工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太于軒一（Xuanyi Yu，前譯于璇宜）致死案，震驚華人社區。本報記者調查發現，2014年中國四川高考 中，就讀名校成都七中的陳立人，理科數學和理綜卷中的物理成績都接近滿分，他曾以學霸身分接受媒體採訪，大談物理學習心得，並說，心情的波動很容易讓人分心，「自信尤為重要」。前女友說他從未動手打人，震驚他變化大。

此次矽谷命案涉及兩位谷歌華裔工程師，尤其引人關注。本報記者19日中午獨家搶先獲得檢方起訴文件和警方調查資料，確認陳立人毆打太太致死，並非之前網路謠傳的開槍行兇後吞彈自殺。雖然警方調查報告和起訴文件將受害者于軒一的名字模糊處理，但都提及陳立人毆打妻子致死，根據房產買賣等公開紀錄，可確認陳的太太就是同為谷歌工程師的于軒一。

矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

法庭和警方調查文件對現場的描述讓人不寒而慄。包括陳立人的太太「頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡」。根據探員經驗分析現場，「陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手反覆擊打她的頭部， 」因為毆打妻子時間太長，「陳的右手腫脹、發紫。他的衣服上、腿上、胳膊上和手上都有血跡。」

檢方也直斥陳立人，該罪行涉及「嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅」，顯示他「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。

根據記者調查，陳立人學業優秀，高中就讀赫赫有名的成都七中，該校是國家級示範性高中建設專案樣板學校。四川省公布「2014年普通高考單科成績名列全省前萬分之一的考生名單」中，陳立人兩次上榜。分別是，滿分為150分的理科數學，他的分數在145分及以上；滿分為110分的理綜卷物理部分，他考了105.5分及以上。

考入清華大學電子工程系後，陳立人以學霸身分接受中國媒體訪問，分析高中物理學習心得。根據這份訪談，本報記者確認，殺妻嫌犯Liren Chen的中文名就是「陳立人」。

陳立人在訪談中提及頗多細節。例如，如何摸索出題規律是非常重要的，他敘述，「當你研究了近幾年四川高考題後你就能把握命題規律了。」要看物理教材中的「有趣的故事」。他在訪談中提到，看教材的意義不僅能讓人信心滿滿地面對物理選擇第一題和難以捉摸的實驗題，還能讓人在高三復習中，在書本中發現以前未曾留意的細節，在繁重的重複訓練中，一點點新的收穫也足以讓人愉悅。

他說，影響物理成績期望值的最主要因素是對知識的掌握情況，「而影響成績方差的最主要因素應當就是應試心態了。」平靜是指減少心理波動：不要因題目的難易而感到沮喪或高興，不要因為看到一道熟悉的題目就心中竊喜，心情的波動很容易讓人分心。「自信我認為尤其重要。我自己的方法是在平時每一次作業和單元考試中每道題只計算一遍，完成後不檢查，看看自己的一次正確率。」

華人谷歌工程師陳立人毆打太太致死案震驚社區。圖為谷歌辦公地點。（記者孫愛薇／攝影）

根據警方透露給本報的調查報告指出，殺妻案前一天，陳立人夫妻和朋友聚餐時，朋友發現陳立人大部分時間都沉默寡言、目光呆滯，他擔心陳的行為舉止「發生明顯變化」。朋友第二天聯繫不上陳立人，報警後警方上門福利檢查，才發現殺妻現場，並報警。警方當天逮捕陳立人。

陳立人提及高考的自信、平靜的應試心態，幾乎和謀殺前的狀況判若兩人。他在成都七中時交往過一任女友，兩人一起考進清華大學。前女友在接受中國媒體紅星新聞採訪時說，兩人交往期間，陳從未有過動手打人的舉動，「不知道他這幾年怎麼回事，但是看到曾經的同學變成這樣，我們很震驚，同時也非常心疼被殺害的他的妻子。」

另根據中國媒體紅星新聞報導，于軒一曾就讀吉林省松原市某高中，該校王主任說，于是學校以前出來的市高考理科狀元，高考上了清華，後來就聽說去美國念書，並留在那邊。她的高中班主任張國良說，看新聞的照片，她應該是當年特尖班的學生，以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。

雖已退休多年，但張國良依舊記得自己的學生于軒一，「她性格乖巧內向，是我教的特尖班的學生，平時不善於表達，理科成績很突出，但英語、語文等各科成績都很均衡。她平時成績就很好，那一次高考，更是超常發揮。」