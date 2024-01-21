谷歌工程師殺妻／心理師：預防暴力 留意約會的危險訊號

聖荷西州大教授、心理諮詢博士李偉倩指出，戀愛早期時就可以透過危險訊號識別有家暴傾向者，將發生不幸的可能性降到最低。（受訪者提供）

根據加州 公共衛生部傷害及暴力預防處指出，五分之一的女性和七分之一的男性表示，他們一生中曾遭受過親密伴侶的嚴重身體暴力，六分之一的凶殺案受害者是被親密伴侶殺害的。

儘管許多家暴 受害者深知他們處於一段危險關係之中，卻因為感情、經濟、社會關係等各種各樣的紐帶，很難脫離，所以選擇長期忍受痛苦的身心折磨，最後釀成不可挽回悲劇的案例比比皆是。是否有辦法儘早識別有家暴傾向者，將發生不幸的可能性降到最低呢？對此，聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩 （Dr. Wei-chien Lee）給予了肯定的答案。

她提醒，熱戀中無論男女不要被對方表現出的滿滿愛意迷惑，如果他們表達愛意的方式非常誇張、極端，就需要格外謹慎。例如極盡讚美對方的外貌與才華、強調對方是生命中最重要的人、在第一次約會時就送上昂貴的禮物，都可能是危險訊號。

李偉倩指出，在談戀愛時應當留意觀察對方對周圍其他人或事的態度，如果對人有非常強烈好惡，對待小動物和弱勢群體不友善，也是需要警惕的。

「一定要相信自己的直覺，」她強調，「如果你需要和最好的朋友或家人隱藏一些內容的時候，你自己也知道這段關係不是太好。」

李偉倩指出，不要為對方的任何行為尋找藉口，尤其是在剛開始交往的時候，每個人都想展現出最好的一面，如果這個階段對方就表現出不尊重你的原則和邊界，企圖說服你或因為被拒絕而暴怒，足以說明非常危險。

全國消除家庭暴力網絡（National Network to End Domestic Violence，NNEDV）將家庭暴力定義為「施虐者用來控制受害者的一系列行為」，並列出某人可能有虐待行為的警訊以下。

∙ 想要過快地進入關係。

∙ 在早期，不斷奉承，看起來「好得令人難以置信」；

∙ 想要伴侶全部屬於他或她，停止與朋友或家人共度時光；

∙ 堅持要求伴侶停止參與愛好或活動、退學或辭去工作；

∙ 不尊重伴侶的界線；

∙ 過度嫉妒並指責伴侶不忠；

∙ 想要隨時了解伴侶在哪裡，並經常全天打電話、發送電子郵件和簡訊；

∙ 批評或貶低伴侶，說伴侶瘋狂、愚蠢、肥胖、沒有吸引力、沒有人愛；

∙ 對自己的行為不承擔任何責任，並指責他人；

∙ 有虐待他人的歷史；

∙ 將先前關係的全部失敗歸咎於他或她的前伴侶；

∙ 拿走伴侶的錢或增加你的信用卡 債務；

∙ 對你大發雷霆，但在別人面前卻能保持冷靜。