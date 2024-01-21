我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

谷歌工程師殺妻／心理師：預防暴力 留意約會的危險訊號

記者葛歆睿 / 南灣報導
聖荷西州大教授、心理諮詢博士李偉倩指出，戀愛早期時就可以透過危險訊號識別有家暴傾向者，將發生不幸的可能性降到最低。（受訪者提供）
聖荷西州大教授、心理諮詢博士李偉倩指出，戀愛早期時就可以透過危險訊號識別有家暴傾向者，將發生不幸的可能性降到最低。（受訪者提供）

根據加州公共衛生部傷害及暴力預防處指出，五分之一的女性和七分之一的男性表示，他們一生中曾遭受過親密伴侶的嚴重身體暴力，六分之一的凶殺案受害者是被親密伴侶殺害的。

儘管許多家暴受害者深知他們處於一段危險關係之中，卻因為感情、經濟、社會關係等各種各樣的紐帶，很難脫離，所以選擇長期忍受痛苦的身心折磨，最後釀成不可挽回悲劇的案例比比皆是。是否有辦法儘早識別有家暴傾向者，將發生不幸的可能性降到最低呢？對此，聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩 （Dr. Wei-chien Lee）給予了肯定的答案。

她提醒，熱戀中無論男女不要被對方表現出的滿滿愛意迷惑，如果他們表達愛意的方式非常誇張、極端，就需要格外謹慎。例如極盡讚美對方的外貌與才華、強調對方是生命中最重要的人、在第一次約會時就送上昂貴的禮物，都可能是危險訊號。

李偉倩指出，在談戀愛時應當留意觀察對方對周圍其他人或事的態度，如果對人有非常強烈好惡，對待小動物和弱勢群體不友善，也是需要警惕的。

「一定要相信自己的直覺，」她強調，「如果你需要和最好的朋友或家人隱藏一些內容的時候，你自己也知道這段關係不是太好。」

李偉倩指出，不要為對方的任何行為尋找藉口，尤其是在剛開始交往的時候，每個人都想展現出最好的一面，如果這個階段對方就表現出不尊重你的原則和邊界，企圖說服你或因為被拒絕而暴怒，足以說明非常危險。

全國消除家庭暴力網絡（National Network to End Domestic Violence，NNEDV）將家庭暴力定義為「施虐者用來控制受害者的一系列行為」，並列出某人可能有虐待行為的警訊以下。

∙ 想要過快地進入關係。

∙ 在早期，不斷奉承，看起來「好得令人難以置信」；

∙ 想要伴侶全部屬於他或她，停止與朋友或家人共度時光；

∙ 堅持要求伴侶停止參與愛好或活動、退學或辭去工作；

∙ 不尊重伴侶的界線；

∙ 過度嫉妒並指責伴侶不忠；

∙ 想要隨時了解伴侶在哪裡，並經常全天打電話、發送電子郵件和簡訊；

∙ 批評或貶低伴侶，說伴侶瘋狂、愚蠢、肥胖、沒有吸引力、沒有人愛；

∙ 對自己的行為不承擔任何責任，並指責他人；

∙ 有虐待他人的歷史；

∙ 將先前關係的全部失敗歸咎於他或她的前伴侶；

∙ 拿走伴侶的錢或增加你的信用卡債務；

∙ 對你大發雷霆，但在別人面前卻能保持冷靜。

家暴 加州 信用卡

上一則

金門公園12畝斯托湖 1票之差通過改名藍鷺湖

下一則

學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動

延伸閱讀

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死
谷歌華裔工程師殺妻 鄰居驚訝：平時未曾聽過爭吵

谷歌華裔工程師殺妻 鄰居驚訝：平時未曾聽過爭吵
科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

2024-01-19 16:32

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」