谷歌華裔工程師殺妻 鄰居驚訝：平時未曾聽過爭吵

矽谷發生華裔谷歌工程師命案，案發當天救護車到場緊急救援治療。（受訪者提供 ）

矽谷 華裔谷歌 工程師命案引發華人及科技圈關注，目前根據男女雙方名字，可以查到兩人學歷皆為北京清華大學畢業。另根據美國公開資料查到，女方去年4月才購買位於聖他克拉拉市的獨棟屋，房價200萬美元，沒想到不到一年就發生命案。記者採訪案發現場，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出16日當天曾發生駭人的命案，不過鄰居們對於事發當天仍有不少直擊畫面，心有餘悸。

記者實際走訪案發現場，案發房屋大白天仍舊亮著大燈，門口的門鈴也都正常運作，彷彿仍舊有人居住；門口甚至堆放著兩組全新的馬桶，似乎是準備動工浴室的翻新工程。整間房子看起來經過用心整理，明亮而整潔，且警方已經撤離封鎖線，完全讓人聯想不到此處日前才發生命案。

附近鄰居表示，這對年輕人（Young Couples）才剛搬到這一條街，這一整條街大多是居住很久的退休老居民，街道平日都非常寧靜；這對年輕人剛搬來時，還發送街訪鄰居餅乾，態度非常友善有禮貌，平日也不曾有什麼噪音或爭吵。鄰居說，整條街坊鄰居的感情非常好，但可能因為這對年輕人沒有養寵物或小孩，跟其他鄰居的互動比較少。

16日案發當天，這位鄰居沒有聽到任何的槍擊聲響或吵架聲，就連第一台來到的警車也沒有鳴笛。這位鄰居說，另一個鄰居說當時看到，有一位跟隨第一台警車來到事發地，是一名屋主的女性友人，友人進屋後，立即奔出屋外，就站在屋外的人行道上喃喃說著，「有人在裡面死了」，接著鄰居看到更多警車陸續抵達。

鄰居說，從第一輛警車抵達封鎖現場後，陸續又有救護車、警車過來，附近四、五間房子都遭警方封鎖，從16日早上10時20分開始，一直到晚上才結束，封鎖超過6個小時；17日開始，整條街道都恢復原有狀態。鄰居說，封鎖結束後，案發屋子就沒有看到任何人進出，不知道這對情侶的家人是否知道這個消息。

記者詢問鄰居是否知道發生命案，鄰居說，對於這起案件的發生，他感到非常驚訝，因為這對中國年輕人真的非常有禮貌，完全看不出來會發生命案，加上這條街道治安很好，住戶也很單純，希望警方能夠盡快公布更多的消息，讓住戶了解案情。