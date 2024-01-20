矽谷1日3起駭人命案 伴侶家暴致死占2件

洛斯蓋圖市發生雙屍命案，目前警方仍未公布更多訊息。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷一直以來都是高知識分子聚集地，但1月16日南灣地區居然同一天內發生三起駭人聽聞的命案，其中有兩起為家暴 致死案。16日洛斯蓋圖市（Los Gatos）警方發布華裔 婦女遭丈夫勒斃棄屍於聖他克魯茲山（Santa Cruz）一案，當天也發生了聖他克拉拉市（Santa Clara）矽谷華裔谷歌 工程師命案，女方遭男方毆打頭部致死；同一天，洛斯阿圖市（Los Altos）兩位66歲年長者又發生雙屍命案。命案一件接著一件發生，讓矽谷灣區居民憂懼。

華人圈最熱議的是16日早上聖他克拉拉市發生的華裔谷歌工程師命案，案情也不斷翻盤，直到19日中午本報記者獨家得到聖他克拉拉縣地檢長資料，才確認27歲的陳立人（音譯，Liren Chen）涉嫌殺害太太于軒一（音譯，Xuanyi Yu），並已被重罪起訴。

由於陳立人與于軒一皆為年輕的谷歌工程師，更是畢業於北京清華的知名大學，其中于軒一甚至是中國吉林省理科狀元，優秀的學經歷，讓這起案件的爆發，格外受到華人社群的重視與議論。

當警方接獲報案抵達現場時，警方發現陳立人的右手腫脹、發紫，衣服上、腿上和手上都有血跡；于軒一的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡，警方同時在現場宣告于軒一已經死亡。警官表示，「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手反覆打她的頭部 」。

洛斯蓋圖市警方16日公布，40歲的華裔妻子余鶯鶯（音譯，YingYing “Dawn” Yu）被其丈夫伊格（John Yeager）用繩索勒死，並且被棄屍在灣區聖他克魯茲山。

整起案件的爆發，起始於余鶯鶯的雇主從元旦開始聯繫不上她本人，調查人員透過通報，嘗試找到余鶯鶯。然而伊格的家暴紀錄以及與事實有出入的訊息，讓警方在11日以伊格涉嫌家暴被登記入獄，並在13日依據線索在山區找到被認為是余鶯鶯的人類遺骸。