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3風暴接連侵襲灣區 周日風雨最大

編譯林思牧／綜合報導

一系列三個風暴從19日上午起侵襲灣區，尤其是周日晚間持續到周一清晨的那個風暴風雨特大，但至少周六晚間在舊金山舉行的NFL美足季後賽，即使下雨也不會下得太大。

周五上午灣區受第一個風暴影響開始颳風下雨，愈北邊風雨越大。周六上午的風雨變得輕微，例如聖他克拉拉谷許多地方應該不會下雨。周六傍晚5時15分開始的國家美式足球聯盟NFL的比賽，舊金山49人隊(San Francisco 49ers)在主場迎戰綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)，有球票的球迷正熱切期待這場比賽，他們當然不願意被澆冷水。

國家氣象局NWS的氣象學家加斯(Roger Gass)指出，球迷最好帶一件雨衣出席以防萬一。球賽剛開始的時候應該不會有雨，但第二個風暴將在周六晚間7時以後到達灣區，到周日凌晨2時之間多數地區都會有雨，球迷在球賽後段可能會用得上雨衣。

周日上午、下午，灣區大多有雨，但雨勢不致太大。到周日傍晚時第三個風暴到達，也是雨量最多的那個風暴。氣象預報模型有幾種不同的預測，大致在舊金山與屋崙降雨會在1-2.5吋之間，聖他克魯茲山脈和海岸邊山區可能多到4吋，灣區各地都有出現淹水的可能。

這個風暴還可能帶來雷暴(thunderstorms)，間歇性暴雨、閃電、打雷、狂風都可能出現，河川溪流水位可能暴漲，小規模泥石流也可能發生，幸好這是發生在夜裡，民眾最好待在家中，不要開車外出。

灣區 舊金山 NFL

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