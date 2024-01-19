香港科技園矽谷交流 尋創投商機

香港科技園公司行政總裁黃克強（左）向Advanced Sensor Integrations 董事長及行政總裁Louis Wong博士贈送3D打印的「香港科技園」紀念品。（記者徐蓓蓓╱攝影）

香港 科技園公司近日到訪美國西岸，開展連串交流活動。16日晚在巴洛阿圖的創新交流會，吸引約150名來谷歌、阿里巴巴、史丹福大學 、加州大學 柏克萊分校、摩根大通、美國資本及華美銀行等領先科技企業、高等學府和創投公司的科技專才參加。交流晚會由科技園公司、香港駐三藩市經濟貿易辦事處和北加州香港商會共同舉辦。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「香港現正處於創科的黃金時代，獲各方支持，資源之豐，前所未見。作為國際創科中心，我們擁有五所世界前100名的大學，具有強大的研發能力。是世界各地人才發揮潛能和邁向成功的舞台。」

香港駐舊金山市經濟貿易辦事處處長曾舜雯歡迎科技園公司代表團，並樂於協助有興趣的公司認識探索機遇處處的香港。

交流晚會設有小組討論，讓參與者了解橫跨太平洋不同地方的創科生態，以及如何在香港尋找機會。兩位在香港和美國成功發展業務的企業家，應邀分享他們的觀點和經驗。Advanced Sensor Integrations 董事長及行政總裁Louis Wong博士表示，香港具備完善的知識產權法例，資金可自由進出，是初創公司起步的理想地。EdgeIn聯合創辦人及行政總裁Redg Snodgrass表示企業可受惠於香港創科生態圈帶來的巨大商機。

繼去年的東南亞之行，科技園公司再次舉辦創新交流活動，到美國聯繫當地科技人才、學者和企業，展示香港的廣闊機遇。除交流晚會外，代表團還將到訪輝達、史丹福大學等世界級科技企業和知名學府，向志同道合的創新者和人才介紹香港快速發展的創科生態圈。