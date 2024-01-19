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加州中谷農村區成販毒集團目標 少數族裔媒體論壇示警

記者劉先進╱屋崙報導
中谷賦權聯盟執行主任魯伊斯（Mari Perez-Ruiz）表示，加州中谷的一些農村社區，是販毒集團的目標。（記者劉先進 ／翻攝）
中谷賦權聯盟執行主任魯伊斯（Mari Perez-Ruiz）表示，加州中谷的一些農村社區，是販毒集團的目標。（記者劉先進 ／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）18日舉行論壇，主題是「打擊藥物濫用：強調預防與復原的突破」。非營利機構中谷賦權聯盟（Central Valley Empowerment Alliance）執行主任魯伊斯（Mari Perez-Ruiz）表示，加州中谷的一些農村社區，是販毒集團的目標。

加州中谷地區的一些農村社區，成為販毒集團目標。非營利機構中谷賦權聯盟試圖創建有愛...
加州中谷地區的一些農村社區，成為販毒集團目標。非營利機構中谷賦權聯盟試圖創建有愛社區，組織年輕人外出遊玩，啟動農村健康公平運動。（記者劉先進 ／翻攝）

去年加州與毒品過量相關的死亡人數（包括因芬太尼致死），創下歷史新高，鴉片類藥物氾濫成為該州最棘手的問題之一。西拉健康基金中心苗裔總裁韓嘉應（音譯，Kaying Hang）說，根據疾控中心（CDC）的數據，2022年，加州有超過10萬9000人因藥物過量使用喪生。藥物過量是加州非老年人死亡的主要原因；可悲的是，這些數字預計還會增加。

魯伊斯表示，該機構的工作範圍涵蓋杜拉瑞縣（Tulare County）的白楊樹社區，人口普查顯示約為3200 人，但實際有超過5000 人居住在700處破敗的房屋中。有人認為，白楊鎮是杜拉瑞縣15個社區中 13 個沒有未來的社區之一，因為農村社區沒有任何投資和基礎設施，50多年沒有開發過住房。

加州中谷地區的一些農村社區，成為販毒集團目標。非營利機構中谷賦權聯盟試圖創建有愛...
加州中谷地區的一些農村社區，成為販毒集團目標。非營利機構中谷賦權聯盟試圖創建有愛社區，組織年輕人外出遊玩，啟動農村健康公平運動。（記者劉先進 ／翻攝）

魯伊斯說，很多大型非營利組織服務人口較多的區域，但該組織總有意覆蓋最偏遠的農村，並啟動農村健康公平運動。一些社區中的年輕人只有3%的人有望接受高等教育。組織還帶領一些年輕人，到屋崙動物園、金門大橋遊玩，有些人是首次到金門大橋遊玩，「我們希望建立一個有愛的社區」。

魯伊斯表示，中谷的一些農村社區，是販毒集團的目標，很多毒品在那裡流通。在這些社區中，一些青少年和一些家長能夠接觸到毒品使用者，其中有人實際是販毒者。他們從事的是黑色經濟、地下經濟。該組織嘗試為青少年創造空間，讓他們聚集在一起，還與年輕人的父母進行交流。在一個中心，該組織每周安排65個青年聚集，創造安全的空間。

魯伊斯說，該組織和成年家長一起工作，齊心協力，研究創傷資訊，試圖解決和減少傷害，他們做了很多一對一的工作，到孩子家中做工作，年輕人在這個過程中也起到很大的作用。

加州 毒品 金門大橋

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