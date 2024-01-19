我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

矽谷科技業節省支出 工程師求職難

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導

居住在矽谷灣區的台灣洪姓工程師表示，目前的工程師求職市場狀況不佳，最近科技公司開始新一波裁員，導致目前工程師的工作變得不好找。他聽到一些中階型的工程師比較難找到工作，找到下一份工作的時間甚至要長達半年以上，當屆的畢業生狀況更慘烈，一直不斷地找工作機會，以目前的市場狀況來說，要找到新工作真的很難。

他分析了目前整個科技業的就業市場，雖然美國的內需消費看起還是可以，但是矽谷的大公司還是採取節省支出的方向在走，這對於工程師來說皮就要繃緊一點，深怕下一個裁員就會輪到自己頭上。

雖然他目前並沒有聽到朋友被裁員的狀況，但裁員的新聞一直不斷出來，也讓工程師們感到競爭壓力。他說：「如果現在讓自己出去找工作、跳槽，挑戰或是競爭人數都愈來愈多。」

灣區的生活物價高漲，所有的生活成本都變貴。洪姓台灣工程師說，自己小孩所上的幼兒園就漲價，今年從1700元調漲到1800元，調漲幅度達6%，各項生活的必要開支也在大幅上升。所以，自己能做到就是盡量在家裡吃，避免或減少外食的機會，降低不必要的生活開銷。

洪姓工程師是單薪家庭狀態，太太在家帶小孩，他說到，「生活的壓力比較大一點，但是生活還是得過」，想要讓一家人的生活過得去，所有的開銷就要一定控制好，量入為出，像是外食時候，就會特別找，可以給比較低的小費，「不然真的會有點吃不消， 20%小費真的很高」。

房價部份，他認為，「我覺得工程師還是付得起，但的確會覺得有一些壓力」，雖然一般人認為的高薪工程師應該手頭寬裕，但與矽谷的高物價相比，對於生活上的開支還是要小心，也要非常注意現金流的部分，並沒有因為外界認為的高薪，而大手大腳消費。

裁員 矽谷 灣區

上一則

洛斯阿圖市治安好、學區佳華人搶進 雙屍案受高度重視

下一則

谷歌華人雙屍案 科技圈震驚揭矽谷生活壓力大

延伸閱讀

矽谷生活壓力大 高薪工程師也辛苦

矽谷生活壓力大 高薪工程師也辛苦
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
健身團體上餐館吃飯 留7200元小費給服務生

健身團體上餐館吃飯 留7200元小費給服務生
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
谷歌CEO：2024年還會再砍人 以達成「具抱負的目標」

谷歌CEO：2024年還會再砍人 以達成「具抱負的目標」

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
洛斯蓋圖警方火速破案，逮捕涉嫌殺妻男子。（洛斯蓋圖警局網站）

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

2024-01-17 14:26
Target的Stanley品牌貨架空空如也。（記者徐蓓蓓╱攝影）

白人圈爆火水壺打入華人圈

2024-01-14 22:00
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

2024-01-14 00:24
莫名其妙的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

2024-01-14 21:57

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血