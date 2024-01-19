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谷歌華人雙屍案 科技圈震驚揭矽谷生活壓力大

記者江碩涵╱聖荷西報導
華人熱中在俗稱「FAANG」的五大科技業當工程師。圖為Netflix園區，與本文無關。（記者江碩涵╱攝影）
華人熱中在俗稱「FAANG」的五大科技業當工程師。圖為Netflix園區，與本文無關。（記者江碩涵╱攝影）

矽谷洛斯阿圖谷歌工程師雙屍命案，引起華人科技圈一片震驚，並揣測可能原因，多數指向可能被裁員，但目前無法證實。但不論原因為何，華人科技圈認為，谷歌是華人熱中的五大科技公司FAANG之一，薪資、福利固然優沃，但內部競爭壓力之大，非外界所能想像，尤其要經常展現自我存在的價值，是最讓人感到壓力大的地方。

谷歌工程師雙屍命案是華人科技圈18日的最大話題，有華人認為，這對夫妻應是情緒智商（EQ）不高，才會殺人又自殺；但也有華人指出，若真是雙碼農又都被裁員，生活壓力應該真的非常大，付不出生活費與房貸，再加上兩人一直以來都是人生勝利組，沒有受過任何的失敗，很容易走不出被裁員的悲痛情緒，才會發生這場悲劇。

矽谷科技業股票發得好、薪水發得高，向來知名，尤其華人熱中在俗稱「FAANG」的五大科技業當工程師，不僅收入高，員工福利也佳。FAANG主要是指Facebook（現已改名Meta）、Apple、Amazon、Netflix和Google，但其實不只這五家科技業，微軟以及各半導體周邊產業，也是之前熱門的行業，股票、分紅都給得大方。

根據美國薪資論壇討論，若在矽谷熱門賺錢的前幾大科技業上班，一般中階工程師年薪30萬美元跑不掉，若擔任主管階層，一個人的年薪就高達50至60萬元。

在FAANG其中一家上班的陳姓工程師表示，雖然家庭年薪30萬美元，但生活的壓力卻是非常大，尤其公司內部競爭的壓力遠超過外人所能想像的。他表示，即使已經升上中階工程師，但內部也時常會要求，必須在幾年內再繼續往上升到高階工程師或主管職。若沒有辦法按照內部規畫的時間點達標，就會被主管、人資面談，可能會被發配邊疆到一個叫做「池塘」（Pool）的地方，意味著被冷凍。若再無好的表現，就會隨時被公司開除或優先裁員。

陳姓工程師說，大公司的壓力不僅於此，近年來受到景氣影響，員工福利也逐步降低，例如過去每年都有高達數千美元的教育費，近年來已砍了一半；還有以前每個月員工都可以多放一天不用任何理由就能放的假，現在也已取消。

他說，雖然福利縮水，但整體而言大科技公司的福利和給員工的薪水、股票仍比一般科技業多。他待過一般科技公司，現在在FAANG其中一家，他認為相較於一般科技公司，在FAANG工作壓力明顯高出許多，在公司內要維持自己的競爭力，且得不斷地與同事互相競爭，也要自我提升，並且有無數多的報告、會議，時不時要展現自我存在的價值，這是最讓人感到壓力大的地方。

他說，如果都這麼努力了，還被裁員，真的會覺得人生很無望，也許走不出來這種悲觀的情緒，很可能真的會自殺。

華人 裁員 福利

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