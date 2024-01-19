布里德：F提案有助解決毒品問題

舊金山市長布里德(中)表示，F提案希望透過改變城市處理問題的方式，打破成癮的循環。（圖片來源：NBC Bay Area）

舊金山 市長布里德(London Breed)18日主持了一場媒體圓桌討論，與社區領袖、治療和康復倡導者以及現已戒毒並過著健康幸福生活的人士討論，強調通過F提案的必要性。

F提案要求對任何接受市府現金援助的人進行藥物篩檢。市長將F提案列入2024年3月的投票 案，以解決困擾舊金山的芬太尼危機。這項提案建立在市長現有的打擊舊金山街頭毒癮和毒品 交易工作的基礎上，旨在拯救生命。

提案向選民指出，舊金山市去年因藥物過量意外死亡的人數創下新高紀錄，其中大多數是芬太尼造成的。

布里德說：「舊金山這座富有同情心的城市讓人們很容易在街上吸毒。」根據 F 提案，市府將要求成癮者在獲得現金援助之前參加藥物篩檢和可能的治療，但並不要求人們進行正式的藥物測試，而只是篩檢。

市民阿克巴爾（左）是市長布里德（右）F提案的支持者，也是毒癮康復人士。（圖片來源：NBC Bay Area）

像阿克巴爾（Cedric Akbar）這樣的支持者和一個名為「積極方向」（Positive Directions）的團體認為，舊金山市和許多私人戒毒服務團體依賴那些只是減少危害的治療方法已經太久，需要新提案中的措施。

舊金山公共衛生局日前公布了 2023 年因吸毒過量死亡人數的詳細資訊，全市共有 806 人因意外服藥過量死亡，是有史以來最高，平均每五人死亡中就有四人涉及芬太尼。

根據 EMC研究公司去年11月進行的一項民意調查，受訪的500名選民中有66%表示支持F提案。

但反對者表示，這項措施可能會產生意想不到的效果。他們表示，這可能會讓住在公共補貼住房的人們變得無家可歸。反對者肖特（Sara Shortt）說：「根據這一提案，如果他們被發現患有藥物濫用障礙、被要求接受治療。要是他們不遵守規定，他們就將失去援助、失去住房。」一些市議會成員和城市民主中央委員會也站出來反對這項提議。