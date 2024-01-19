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金山去年806人藥物過量致死 創新高

舊金山訊
舊金山公共衛生局長考法克斯說，對於服藥過量來說，2023是悲慘的一年，因為去年死亡的人數比以往任何一年都要多。(圖片來源：KTVU FOX2）
舊金山公共衛生局長考法克斯說，對於服藥過量來說，2023是悲慘的一年，因為去年死亡的人數比以往任何一年都要多。(圖片來源：KTVU FOX2）

2023 年，舊金山共有806人因吸毒過量死亡，寫下藥物過量致死人數的新高記錄。舊金山公共衛生局長考法克斯（Dr. Grant Colfax）說：「對於服藥過量來說，這是悲慘的一年，因為去年死亡的人數比以往任何一年都要多。」

儘管該市達到了歷史最高的死亡基準，但是在去年年末時，吸毒過量死亡人數已呈下降趨勢。1月份有84人死亡，8月有88人死亡，12月時因服藥過量死亡的人數已降至52人。

市長布里德在社群媒體上指出，吸毒過量致死人數創下歷史新高。她在一系列帖子中表示，城市必須繼續提供治療計畫，並且「我們仍在繼續執行著毒品法律，以做到關閉那些露天毒品市場」。

年末死亡人數下降的趨勢，與該市聯邦、州和地方執法打擊力度的加強趨勢保持一致。但市府官員表示，現在將這一趨勢歸因於執法力度的加強，還為時過早。

公共衛生部門領導人指出，城市需要為那些與毒癮對抗的人們提供充足的治療計畫，在他們決定尋求幫助時就可以馬上採用；並呼籲立法者加大對行為保健的投資，包括精神健康和藥物濫用的治療。

公共衛生部門工作人員表示，將繼續鼓勵藥物依賴者選擇那些行之有效的治療方案，特別是那些在服藥過量事件發生後倖存下來的人。

舊金山公共衛生局庫尼斯（Hillary Kunins） 表示，到2024 年，公共衛生局將繼續實施計畫並擴大可接受治療的範圍，幫助人們獲得護理關照，並幫助我們更有效、更及時地理解和應對這一問題。

藥物成癮專家表示，減少吸毒過量死亡的關鍵，是為那些與成癮鬥爭的人提供持續的護理和全方位服務，這樣當他們決定要戒除毒癮時，就能立刻獲得幫助。

舊金山公共衛生局庫尼斯（Hillary Kunins） 表示，2024年將繼續實...
舊金山公共衛生局庫尼斯（Hillary Kunins） 表示，2024年將繼續實施計畫，並擴大可接受治療的範圍。(圖片來源：KTVU FOX2）

舊金山 毒品 投資

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