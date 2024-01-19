舊金山市大遭州府警告 限期改善財政 「認證」面臨取消危機

舊金山市立大學超過300名教職工在教委會綜合大樓門前發起遊行抗議，指控校方多年不漲薪、教職工人手不足等問題，嚴重影響師生學習和生活。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市立大學（City College of San Francisco）本周被州府一委員會警告，需在2027年之前遵守相關規定，否則將面臨包括取消「市立大學」認證等嚴重後果，這一決定恐將導致舊金山市大倒閉。

州府社區和初級學院認證委員會在16日寫給該校校長馬丁（David Martin）的一封信顯示，認證委員會已經裁定，舊金山市大校委員會長期忽視學校面臨的財政健康問題，未能遵守學校的政策，同時忽視校長的權威。認證委員會要求，允許該校的財務官在不受校董事會干預的情況下執行財政政策，為長期的財政預測做打算。

舊金山市大校委主席王兆倫（Alan Wong）對此尚未回應。該校曾在2012年受到最嚴厲的懲罰，幾乎失去了認證資格。這一危機在2017年才結束，認證委員會續約了七年的認證資格。對於進一步流失學生的舊金山市大來說，此次認證的續約將對學校和學生的未來至關重要。

舊金山市大教職工曾在去年10月爆發集體罷工抗議，控訴校董事會多年不漲薪、大幅削減教職工人數等問題，嚴重影響師生學習和生活。當地工會SEIU領袖表示，學校安保人員短缺40%、電話接線員短缺60%、教職工短缺20%。教職工和師生的安全存在巨大隱患，且在通貨膨脹三年來，工資一分未漲。數學老師Clarie表示，「我們才是這所學校的血液，爭取公平才是對學生、社區和這座城市最好的選擇」。

據舊金山紀事報報導，舊金山市大希望將認證再續七年，而被認證委員會警告則是打擊。目前，認證委員會將學校列為「警告」級別，要求其在2025年3月1日提交一份報告，說明如何在2027年1月的最後期限之前解決問題。

認證委員會主席鮑威爾（Mac Powell）和主席加斯金（Lori Gaskin）表示，如果該機構不能在指定時間達到要求，委員會將採取不利行動。如果沒有認證，大學將無法得到公共資金，預計將會徹底關閉。

分析指出，校董與認證委員會糾葛已久，被警告是預料中事。認證委員會曾在去年10月訪問舊金山市大，而校董事會副主席馬丁內斯(Anita Martinez)向認證委員會發送了長達五頁的調查結果反駁書，內容顯示校董成員確實在參與學校的管理，並認為不應該把全部的權利交給校長。他也表示，校董事會很清楚計畫和預算 的重要性，並沒有長期忽視財政健康。

馬丁內斯表示，如果認證委員會認為學校其他部門都運行良好，而董事會沒有做好工作，那也不要懲罰整個學校和學生。

校長馬丁是八年來的第九任校長，此前曾被州財政危機小組警告說，如果不大規模裁員，破產 是無法避免的。校長也的確解雇了部分教師，但這遭到一些新校董的反對，學校管理層之間爆發爭吵。