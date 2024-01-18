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飯店業陷困境 金融區希爾頓貸款違約

編譯組／綜合報導
位於Kearny街750號金融區的希爾頓飯店12日收到了貸款違約通知。（美聯社）
位於Kearny街750號金融區的希爾頓飯店12日收到了貸款違約通知。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，舊金山又一家大型飯店拖欠抵押貸款，這表明舊金山至關重要的飯店業困境正在擴大。

根據一份證券文件顯示，位於Kearny街750號金融區（Financial District）希爾頓（Hilton）飯店的業主12日表示，該飯店拖欠了 9700 萬美元的貸款。Portsmouth Square Inc.的附屬公司Justice Operating Company LLC收到了這家擁有544間客房飯店的違約通知。

該公司表示，它已提出了一份貸款修改協議，特別服務商LNR Partners正在對該協議進行審查。該公司警告，協議可能無法達成，其貸款人可能會尋求取消該物業的抵押權。該貸款由美國商銀（Bank of America）等機構於2013年發放。

Portsmouth公司為保住飯店所做的努力與Park Hotels & Resorts形成了鮮明對比，後者是另一家飯店所有者，自願放棄了該市最大的兩家飯店，Parc 55和希爾頓聯合廣場（Union Square）飯店的所有權。這兩家飯店已被移交給接管人，由其負責管理。

2023年第3季，也就是現有的最新數據中，金融區希爾頓飯店的收入為1110萬美元，低於2022年第3季的1230萬美元；在最近的第3季度，飯店淨營業虧損156萬美元。第3季度的入住率降至88%，日均房價為218美元，而2022年同期的入住率為94%，日均房價為230美元。

舊金山旅遊業已從疫情最嚴重時期部分反彈，但2024年的會議日程比2023年要稀疏，這對大型商務型飯店來說是個挑戰。一些活動已經離開舊金山，前往拉斯維加斯（Las Vegas）等費用更低的地方，這使舊金山的主要稅收來源受到拖累，該市在未來兩個財政年度將面臨約8億美元的赤字。

另外，舊金山最大的辦公樓之一One Market Plaza的業主上周五表示，他們獲得了一筆9億7500萬美元巨額貸款的延期，這筆貸款原本將於今年2月到期。

該辦公樓占地160萬平方英尺，租戶包括Google、Visa、花旗集團（Citigroup）、Thoma Bravo和新加坡政府投資公司（GIC）。派拉蒙集團（Paramount Group）和私募股權投資巨頭黑石集團（Blackstone）共同擁有該大樓。

派拉蒙和黑石集團的發言人在一份聲明中說：「該物業的出租率約為96%，是舊金山過去三年來直接租賃量最大的辦公樓，最近簽訂的租約租金也高於疫情前的水平。」兩家公司並未透露貸款延期多久或已償還多少。

貸款 舊金山 疫情

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