洛斯蓋圖華婦被殺 夫坦承勒斃棄屍

洛斯蓋圖華女疑遭丈夫謀殺拋屍。（翻攝自洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警局網站）

根據洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方16日下午信息，警方以涉嫌謀殺其40歲的華裔妻子余鶯鶯（音譯，YingYing “Dawn” Yu）的罪名，逮捕了56歲男子伊格（John Yeager）。兩人均為洛斯蓋圖居民。伊格目前已供認自己用繩索勒死妻子後拋屍聖他克魯茲 山。

洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方8日接到報警，稱余鶯鶯自元旦開始就沒有聯繫雇主，也沒有辦法聯絡到她。調查人員通過各種渠道搜尋信息，希望找到她並確認她的安危。而余鶯鶯丈夫伊格提供的信息與警官掌握的信息有所出入。調查還發現，2023年12月31日晚，伊格對余有家暴 行為。

洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方10日組織了來自聖他克拉拉地檢處、縣犯罪實驗室、縣特別行動小組、縣地區聯合電腦小組、縣搜索與營救隊以及縣兒童家庭服務的多領域專家共同協作，不分晝夜展開偵查，同時確保其死者家中孩童的安全。

伊格11日因涉嫌家暴被捕，並被登記入獄。因為有其他證據顯示有危及余鶯鶯生命的可能，調查在逮捕之後繼續。

調查人員依據已獲得的線索，在當地社區協助下，最後於13日在聖他克魯茲山一處偏遠社區找到了伊格此前行蹤。調查隊隨後在附近找到了被認為是余鶯鶯的人類遺骸，目前正在等待聖他克拉拉縣驗屍官的確認。

伊格目前被收監在聖他克拉拉縣主監獄 ，不得保釋，並在16日下午過堂。聖縣公辯律師辦公室為其指定了律師。法官伊巴拉（Audra Ibarra)裁定，直到3月15日之前的下次法庭聽證會之前，伊格都要被收監並不得保釋。伊巴拉法官同時批准了對其四個孩子的「零接觸」保護令。

伊格在法庭的唯一發言，是當伊巴拉法官問他是否理解保護令的條款時，他回答：「是的，我明白。」

根據洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警方的消息，被害人的同事在新年過後一直沒有看到她來上班，也聯繫不到她，8日報告了失蹤。被害人的同事告訴警察，伊格對於妻子的失蹤給出了一個不同尋常的解釋。

警方隨後展開失蹤人口調查，並從一位鄰居的安保錄像中找到伊格對被害人實施家暴的證據。錄像顯示，去年12月31日晚9時35分，被害人從家中逃出並呼喊救命，而伊格從後面追上了她。兩人隨後從監控畫面消失。當他們再次出現在畫面中的時候，受害人正從伊格身邊走開，後者隨即抓住了她的雙肩。

法庭證詞顯示，伊格強行將受害人帶回家的過程中，受害人一直在反覆詢問伊格是否要把自己帶回去打死。伊格後來強行阻止受害人走向一輛停著的車，兩人一起走回家中。

監獄紀錄顯示，伊格在11日因為監控視頻顯示的家暴嫌疑被逮捕和收監。兩天後，在一次警察問訊中，伊格承認在12月31日晚用繩索勒死妻子，並將她的屍體丟棄在聖他克魯茲山。

任何人如果有此案相關訊息，請致電408-827-3219聯絡博理（Mike Birley) 探長，或電郵[email protected]。