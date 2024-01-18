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零售撤櫃 舊金山最大購物中心估值暴跌9億

編譯組／綜合報導
零售業店家紛紛外移，舊金山最大購物中心「San Francisco Centre」房產價值暴跌9.1億美元。(圖取自San Francisco Centre官網)
零售業店家紛紛外移，舊金山最大購物中心「San Francisco Centre」房產價值暴跌9.1億美元。(圖取自San Francisco Centre官網)

根據最近房地產估值紀錄顯示，舊金山市最大購物中心「San Francisco Centre」在中心內的各家零售商店紛紛撤離之後，陷入困境，房地產價值已暴跌9.1億元。

根據研究公司「晨星」(Morningstar)數據，地點位在市場街865號(865 Market Street)的舊金山最大購物中心，估值已自2016年的12億元、暴跌至目前的2.9億元。

這間占地150萬平方英尺的購物中心與辦公大樓，現在有一半以上空間為空置。去年8月，主力租戶「Nordstrom」在營業35年後關門，最近又有Adidas、Hollister、Lucky Brand、J. Crew等流行服飾商家以及樂高商店(Lego Store)、Cinemark電影院，計畫或已於本月關店。

購物中心先前的營運商Westfield與Brookfield於去年放棄購物中心之前曾表示，難以吸引購物群眾前往中心購物的主因，來自於遠距工作模式興起與市區觀光業崩塌。原營運商已拖欠5億5800萬元貸款。

去年底，「Trident Pacific」被新任命管理購物中心物業，「JLL」則成為新零售仲介。有關房產估值暴跌，新管理層發言人並未立即發表評論。

購物中心最近一家關店的是Adidas，於13日關門，先前有大部分商品打折50%。購物中心的未來也於未知境地，舊金山市中心正與居民與觀光客流量低迷、以及高犯罪率抗爭。Trident Pacific去年秋天被任命管理該購物中心，並可能在啟動扭轉虧損至盈餘之後，嘗試將中心出售。

舊金山 觀光 房地產

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