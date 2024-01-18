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3年來第2次 Yelp出租舊金山閒置辦公室

編譯組／綜合報導
Yelp正在轉租其位於Mission街350號的部分新辦公室面積。（美聯社）
Yelp正在轉租其位於Mission街350號的部分新辦公室面積。（美聯社）

2021年，Yelp Inc.公司曾將其位於New Montgomery街的總部搬遷到附近一個僅為原有面積四分之一的辦公地點，對其在舊金山的房地產布局進行了大幅調整。現在，這家商業點評網站正在進一步縮小辦公空間：其位於Mission街350號的新辦公室面積為5萬3000平方英尺，其中約1萬8000平方英尺現要轉租。

公司發言人12日在發給「紀事報」（Chronicle）的一封電子郵件中證實：「作為一個完全遠程辦公的公司，我們會定期評估我們的辦公面積，以滿足業務需求，並已將我們位於Mission街350號的舊金山辦公室的一部分投入轉租市場。」

最近Yelp在 Salesforce擁有的一棟大樓掛牌意味著，在短短三年時間裡，Yelp已設法將其在舊金山的辦公空間減少了78%。鑒於Yelp首席執行長史達普曼（Jeremy Stoppelman）在2022年的一篇博客文章中表示，「未來的工作是遠程的」，這一舉動並不完全令人驚訝，但它對舊金山苦苦掙扎的商業地產市場來說，又是一個小小的打擊。該市的辦公空間空置率，從2020年3月疫情首次席捲舊金山市中心的幾個月個位數，一直飆升至2023年底的35.9%。

位於350 Mission的辦公空間也是Yelp在美國僅存的辦公室：2022年，該公司關閉了在紐約、芝加哥（Chicago）和華盛頓特區（Washington D.C.）的辦事處，次年又關閉了在鳳凰城（Phoenix）和德國漢堡（Hamburg）的辦事處。

除了縮減的舊金山總部，Yelp其餘的辦事處分別位於倫敦（London）和多倫多（Toronto）。

史達普曼在2021年的博文中說：「在我們繼續適應一個完全遠程的工作場所，並設計Yelp遠程工作的未來時，我們打算將資源重新分配，用於員工體驗、新人才發現及業務增長。此外，隨著我們對長期以來工作模式的重新認識，我們的面對面聚會形式也將繼續演變。」

在疫情末了員工獲准返回實體辦公室後，Yelp允許其員工在返回上有所選擇，但許多員工沒有這樣做。史達普曼在2021年表示，在全球範圍內，只有約1%的公司員工選擇每天使用其辦公室。

Yelp近年來辦公空間的縮減幅度很大，但它並不是唯一一家因遠程辦公而放棄舊金山辦公空間的公司。

雖然舊金山最近簽訂了幾份重要的新辦公室租約，包括人工智能公司OpenAI於去年10月份在Mission Bay簽訂的約44 萬5000平方英尺的租約，但許多舊金山公司仍在繼續減少辦公空間。

同樣在這周，全球設計機構AKQA將其位於第三街（Third St.）360號、面積達11萬4839平方英尺的舊金山辦公室中的6萬7000平方英尺掛牌轉租。

AKQA一位發言人在電子郵件中說：「在過去幾年裡，我們已經過渡到混合模式，這樣就不需要這麼大的辦公空間了。我們對靈活性的承諾不僅能滿足員工在當今動態環境中的需求，還能在適應性更強的工作環境中促進創新與合作。」

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