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CBRE：舊金山辦公室空置率35% 創新高

編譯林思牧／綜合報導
舊金山辦公空間的空置率升到歷史新高。（本報檔案照）
舊金山辦公空間的空置率升到歷史新高。（本報檔案照）

商業房地產經紀商CBRE公布去年第4季辦公空間使用情況報告，一如各界預期，舊金山辦公空間的空置率升到歷史新高。

雖然去年第4季的租賃活動是2022年第2季以來最多的，但空置率仍升到35.6%，比去年第3季高出1.6%，創下歷史新高。第3季到辦公室上班的人數是34萬6500人，第4季降到34萬5200人。CBRE預期，空置率還會稍微繼續上升，在2024年底達到高峰。

全美的辦公室空置率都因為疫情的打擊而高升，只不過舊金山的情況特別嚴峻。根據穆迪(Moody)的報告，全國的空置率是19.6%。在1986-1991年的經濟衰退潮中，空置率曾達到19.3%，因此目前的情況比那時還差。

因為待租的空間太多，第4季業主降價3.4%，2023全年則降價了8.7%。比起2020年初的租金，去年第4季便宜了21.6%。CBRE預測，租金還會繼續下跌，但業主正積極招租新創科技公司和人工智慧AI公司，這類公司不必租建築物漂亮、視野有好景觀的辦公室，房租越便宜越好。

第4季結束時，空置辦公室面積比第3季結束時多了125萬平方呎，這主要是因為三個原因造成的。首先，幾家科技公司把原本租下來再做分租(sublease)的大量空間放手。第二，5月時總部在舊金山的第一共和銀行(First Republic Bank)倒閉。第三，疫情期間生意興旺的辦公空間共用公司WeWork在去年11月宣告破產。

值得欣喜的是第4季被租用的新空間有185萬平方呎，比第3季多38%，也是2022年第2季以來新高。CBRE指出，最大的承租公司是OpenAI，它在米慎灣(Mission Bay)新租了48萬6600平方呎，並在米慎區(Mission District)新租了5萬2815平方呎。

另外，有八棟辦公大樓在第4季售出，總共的空間是90萬2000平方呎，不過這些物業都是賤價求售，比起2020年初的價格簡直有天壤之別。

舊金山 租金 疫情

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