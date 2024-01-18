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摩爾競選市議員 華埠商會陳錫澎支持

記者楊逸辰／屋崙報導
阿拉米達縣第五區市議員候選人摩爾（左）正式開啟競選活動；屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）是摩爾的有力支持者，中為同事布蘭達。（記者楊逸辰／攝影）
阿拉米達縣第五區市議員候選人摩爾（左）正式開啟競選活動；屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）是摩爾的有力支持者，中為同事布蘭達。（記者楊逸辰／攝影）

阿拉米達縣第五區市議員候選人摩爾（Chris Moore）已正式開啟競選活動，屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）帶頭支持。

去年2月，摩爾在一次集會中首次向數百人發表講話，支持因阿拉米達縣面臨財務困難的住房提供者，那時候的他不知道自己會在一年後競選市議員。但當阿拉米達縣的城市情況在他眼裡越來越陷入無法無天的時候，摩爾認為自己需要採取行動，以拯救他所珍惜的縣。

作為一個丈夫和一個十幾歲女兒的父親，摩爾幾十年來一直是當地的住房提供者，向大多數屋崙工人階級出租房屋，並與房客建立了密切的友誼。

阿拉米達縣第五區市議員候選人摩爾正式開啟競選活動。（記者楊逸辰／攝影）
阿拉米達縣第五區市議員候選人摩爾正式開啟競選活動。（記者楊逸辰／攝影）

摩爾致力於為阿拉米達縣帶來急需的變革，並強調他對公共安全和支持商業發展的關注。摩爾說，這是阿拉米達縣的一個轉折點，居民已意識到，失敗的政策導致零售盜竊和暴力犯罪數量驚人增加，而且似乎沒有結束的跡象。選民已經準備好探索替代方案，讓真正有能力和經驗的人來做領導人，而非職業官僚和職業政客。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）是摩爾的有力支持者，也是致力於提升屋崙城市安全的一員，幫助建設了華埠負責協助治安的藍天使（Blue Angel）義工團，並在建設城市安全的活動中遇到了摩爾。陳錫澎指出，摩爾幫助我們做了許多籌款活動，「多虧了他，我們才能構建一個越來越大的團隊。我們最後召集到了超過3500位志願者來幫助我們構建城市安全網絡」。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）是摩爾的有力支持者。（記者楊逸辰／攝影）
屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）是摩爾的有力支持者。（記者楊逸辰／攝影）

陳錫澎在和摩爾相處的過程中發現，摩爾並不稱呼自己為一個政客。陳錫澎說，摩爾厭倦了那些政客只會説要資助警察、給出一些政治承諾卻從不兌現，「摩爾只是會去做事情，做得越來越多，提供越來越多的服務來為所有人建設公共安全」。

摩爾表示，他是唯一一位能夠不害怕地說出社區中含有公共安全問題的候選人，他的競爭者都害怕去談論這個問題，因為是他們製造了這些問題。他說：「我會在前線挑明，我會為社區提供公共安全，因為那是社區的基礎。」如果沒有公共安全，我們的商業都做不成，人們也不會來到我們的社區，阿拉米達縣是我們的家園，我們需要一個安全的家園。

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